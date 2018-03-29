قوات الاحتلال الإسرائيلى تشن حملة اعتقالات بالضفة الغربية







وكالات الأنباء

شنت قوات الاحتلال فجر اليوم حملة مداهمات بالضفة الغربية والقدس واعتقلت عددا من المواطنين، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية.

عرف منهم: محمد موسى مرعى- قراوة بنى حسان غرب سلفيت، محسن حسين عيسى، أنس عاكف اشتية- سالم شرق نابلس، ضياء يوسف المغربى /مخيم بلاطه، قاسم أيمن جبر- قلقيلية، نوار بسام مزهر- دير نظام غرب رام الله، مصطفى صالح التميمي- دير نظام غرب رام الله، بهاء كنعان- الرام شمال القدس، مالك قفيشة- الخليل، ثائر شريتح المزرعه الغربيه، يزن عطا الرجبي- الخليل، أوس محمود عجاوي- جنين، ومعن الجولانى ورضوان محمد يوسف زياده من الخليل.

كما واعتقلت محمد عبد الرؤوف محمود، على محيسن، الطفل محمد مجدى عطية، أحمد خالد أبو شمالة، محمد زكريا عليان من بلدة العيسوية شرق القدس

كما وقتحمت قوات الاحتلال منزل الأسير قاسم أبو سنينة فى الخليل وعاثت فيه خرابا، واقتحمت منزل المواطن مكروم غيث.

وداهم الاحتلال سكنات للطلبة قرب جامعة القدس فى بلدة أبو ديس شرق القدس.