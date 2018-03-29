video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
الخميس، 29 مارس 2018 08:43 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

قوات الاحتلال الإسرائيلى تشن حملة اعتقالات بالضفة الغربية

الخميس، 29 مارس 2018 08:02 ص
قوات الاحتلال الإسرائيلى تشن حملة اعتقالات بالضفة الغربية قوات الاحتلال الإسرائيلى





وكالات الأنباء
إضافة تعليق

شنت قوات الاحتلال فجر اليوم حملة مداهمات بالضفة الغربية والقدس واعتقلت عددا من المواطنين، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية.

عرف منهم: محمد موسى مرعى- قراوة بنى حسان غرب سلفيت، محسن حسين عيسى، أنس عاكف اشتية- سالم شرق نابلس، ضياء يوسف المغربى /مخيم بلاطه، قاسم أيمن جبر- قلقيلية، نوار بسام مزهر- دير نظام غرب رام الله، مصطفى صالح التميمي- دير نظام غرب رام الله، بهاء كنعان- الرام شمال القدس، مالك قفيشة- الخليل، ثائر شريتح المزرعه الغربيه، يزن عطا الرجبي- الخليل، أوس محمود عجاوي- جنين، ومعن الجولانى ورضوان محمد يوسف  زياده  من الخليل.

كما واعتقلت محمد عبد الرؤوف محمود، على محيسن، الطفل محمد مجدى عطية، أحمد خالد أبو شمالة، محمد زكريا عليان من بلدة العيسوية شرق القدس

كما وقتحمت قوات الاحتلال منزل الأسير قاسم أبو سنينة فى الخليل وعاثت فيه خرابا، واقتحمت منزل المواطن مكروم غيث.

وداهم الاحتلال سكنات للطلبة قرب جامعة القدس فى بلدة أبو ديس شرق القدس.

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

دعوات لإغلاق مساجد القدس والصلاة فى الأقصى الجمعة القادمة

قوات الاحتلال

إسرائيل

فلسطين

أخبار عربية




لا تفوتك
أقوى رسالة من أطفال مصر للرئيس السيسى: "بنحبك جدا"

أقوى رسالة من أطفال مصر للرئيس السيسى: "بنحبك جدا"

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس بمحافظات مصر

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس بمحافظات مصر

بعد أيام من التحرش بطيران الإمارات.. قطر تزعم اختراق مقاتلة بحرينية مجالها الجوى.. شكوى كيدية فى مجلس الأمن ضد المنامة.. ومراقبون: محاولات يائسة لصرف النظر عن جرائم "إمارة الإرهاب" فى المنطقة

بعد أيام من التحرش بطيران الإمارات.. قطر تزعم اختراق مقاتلة بحرينية مجالها الجوى.. شكوى كيدية فى مجلس الأمن ضد المنامة.. ومراقبون: محاولات يائسة لصرف النظر عن جرائم "إمارة الإرهاب" فى المنطقة

بشائر الفوز.. مؤشرات أولية عن تقدم السيسى فى نتائج انتخابات الرئاسة 2018 بـ 9.2 مليون صوت حتى الآن.. منافسه موسى مصطفى موسى يحصل على 250 ألف صوت.. والانتهاء من 5934 لجنة فرعية واستمرار أعمال الفرز

بشائر الفوز.. مؤشرات أولية عن تقدم السيسى فى نتائج انتخابات الرئاسة 2018 بـ 9.2 مليون صوت حتى الآن.. منافسه موسى مصطفى موسى يحصل على 250 ألف صوت.. والانتهاء من 5934 لجنة فرعية واستمرار أعمال الفرز

مؤشرات أولية.. السيسى يحصد 38 ألفا و485 صوتا وموسى 2181 بلجان مطروح

مؤشرات أولية.. السيسى يحصد 38 ألفا و485 صوتا وموسى 2181 بلجان مطروح

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة