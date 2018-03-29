قوات الاحتلال الإسرائيلى تسهل اقتحام المستوطنين منزلا قرب الحرم الإبراهيمى

قوات الاحتلال الإسرائيلى تسهل اقتحام المستوطنين منزلا قرب الحرم الإبراهيمىالخميس، 29 مارس 2018 08:22 م
قوات الاحتلال الإسرائيلى
أ ش أ
إضافة تعليق
سهلت قوات الاحتلال الإسرائيلى، مساء اليوم الخميس، اقتحام مجموعة من المستوطنين منزل عائلة "أبو رجب" الفلسطينية القريب من الحرم الإبراهيمى بمدينة الخليل جنوب الضفة الغربية.
وأكد حازم أبو رجب (أحد أصحاب المنزل) - فى تصريح اليوم الخميس - أن المستوطنين تمكنوا من اقتحام المنزل تحت حماية جنود الاحتلال.
وكانت المحكمة العليا الإسرائيلية قد أصدرت قرارا بداية هذا الشهر بإخلاء المستوطنين من المنزل الذى كانوا قد استولوا عليه بالقوة فى السابق، ولكنهم لم يتمكنوا من إثبات ملكيتهم له، وقبل عدة أيام قام المستوطنون بالخروج منه تنفيذا لقرار المحكمة بأحقية عائلة أبو رجب للمنزل.
إضافة تعليق
صور.. مؤشرات أولية لنتائج انتخابات الرئاسة .. السيسى يتفوق بأكثر من 90% من الأصوات وموسى مصطفى ينافس الأصوات الباطلة.. نسبة المشاركة تتجاوز الـ 23 مليون صوت.. والوطنية للانتخابات تعلن النتائج الرسمية 2 أبريل
هل يخفض البنك المركزى سعر الفائدة مجددا فى اجتماعه اليوم؟.. توقعات بخفضها 100 نقطة بعد تراجع التضخم.. ومحللون: استمرار تطبيق سياسات توسعية لتحفيز نمو الاستثمار الخاص.. والوقت الحالى هو الأمثل
لا توجد تعليقات على الخبر
مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة