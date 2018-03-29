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الخميس، 29 مارس 2018 09:37 م
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قوات الاحتلال الإسرائيلى تسهل اقتحام المستوطنين منزلا قرب الحرم الإبراهيمى

الخميس، 29 مارس 2018 08:22 م
قوات الاحتلال الإسرائيلى تسهل اقتحام المستوطنين منزلا قرب الحرم الإبراهيمى قوات الاحتلال الإسرائيلى





أ ش أ
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سهلت قوات الاحتلال الإسرائيلى، مساء اليوم الخميس، اقتحام مجموعة من المستوطنين منزل عائلة "أبو رجب" الفلسطينية القريب من الحرم الإبراهيمى بمدينة الخليل جنوب الضفة الغربية.

وأكد حازم أبو رجب (أحد أصحاب المنزل) - فى تصريح اليوم الخميس - أن المستوطنين تمكنوا من اقتحام المنزل تحت حماية جنود الاحتلال.

وكانت المحكمة العليا الإسرائيلية قد أصدرت قرارا بداية هذا الشهر بإخلاء المستوطنين من المنزل الذى كانوا قد استولوا عليه بالقوة فى السابق، ولكنهم لم يتمكنوا من إثبات ملكيتهم له، وقبل عدة أيام قام المستوطنون بالخروج منه تنفيذا لقرار المحكمة بأحقية عائلة أبو رجب للمنزل.

 

 


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