قطان يشكر الحاضرين بحفل وداعه فى السفارة السعودية: يعكس رصيدى لدى المصريين







كتبت ـ مريم بدر الدين

وجه وزير الدولة السعودى لشئون الدول الأفريقية أحمد بن عبد العزيز قطان، الشكر لكل من حضر حفل السفارة السعودية بمناسبة انتهاء فترة عمله كمندوب دائم للمملكة العربية السعودية فى مصر.

وكتب قطان عبر حسابه بموقع التدوينات القصيرة "تويتر": "خالص شكرى وامتنانى لكل من شرفنى بحضور حفل العشاء الذى أقامته السفارة بمناسبة انتهاء فترة عملى كسفير لخادم الحرمين الشريفين بالقاهرة ومندوباً دائماً بالجامعة العربية، والذى حضره نخبة من الوزراء وكبار المسئولين والشخصيات العامة والمفكرين والسياسيين والسفراء والدبلوماسيين العرب والأجانب المعتمدين لدى جمهورية مصر العربية، ومجموعة من المثقفين والإعلاميين والصحفيين ورجال الأعمال المصريين".

وأضاف: "هذا الحضور الكبير يعكس رصيدى من محبة لدى الشعب المصرى والذى أبادله حباً بحب".

واختتم تغريداته قائلا: "واتوجه بأسمى آيات الشكر والتقدير لكل من تحدث عن مسيرة عملى فى مصر.. ولن أنسى الكلمات الرقيقة التي حملت قدرًا كبيرًا من التقدير والمحبة والتى كانت من السيد عمرو موسى والشاعر فاروق جويدة وسفير سلطنة عمان لدى مصر السيد على العيسائى والدكتور مصطفى الفقى".