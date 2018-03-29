فى عشر لجان بالواسطى.. السيسى يحصل على 12 ألف صوت و 310 لموسى







بنى سويف : هانى فتحى

كشفت المؤشرات الأولية لنتائج انتخابات رئاسة الجمهورية بمحافظة بنى سويف بعد فرز عشر لجان فى مركز الواسطى حصول الرئيس عبدالفتاح السيسى على 12 الف 242 صوتاً فيما حصل منافسه موسى مصطفى موسى على 301 صوت بينما كانت الاصوات الباطلة 347 صوت .

يذكر أن انتخابات رئاسة الجمهورية بدأت الإثنين، وانتهت مساء الأربعاء، حيث شهدت إقبالا كثيفا مع فتح اللجان صباح أمس، وامتدت طوابير الناخبين أمام اللجان لمسافات طويلة وسط فرحة وسعادة من المواطنين، وتحول الماراثون الانتخابى إلى كرنفال احتفالى.

ويبلغ عدد من لهم حق التصويت بجميع أرجاء الجمهورية 59 مليونا و78 ألفًا و138 ناخبا يصوتون فى 13 ألفا و706 لجان فرعية تمثلها 367 لجنة عامة، بإشراف 18 ألف قاض تقريبا يعاونهم 110 آلاف موظف

يذكر أن عدد من لهم حق التصويت بجميع أرجاء الجمهورية 59 مليونا و78 ألفًا و138 ناخبا يصوتون فىة 13 ألفا و706 لجان فرعية تمثلها 367 لجنة عامة، بإشراف 18 ألف قاض تقريبا يعاونهم 110 آلاف موظف.