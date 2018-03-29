فلسطين تنظم يوم الأرض غدا تحت عنوان "البقاء والصمود"







(أ ف ب)

تنظم لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية بمناسبة يوم الأرض الجمعة مسيرة مركزية فى مدينة عرابة فى الجليل الأسفل، شمال إسرائيل، تنطلق عند الساعة الرابعة بعد الظهر من مركز المدينة.

ودعت اللجنة الفلسطينيين داخل إسرائيل الى أوسع مشاركة لإحياء الذكرى 42 ليوم الأرض تحت عنوان "من أجل البقاء، والصمود فى الوطن، الذى لا وطن لنا سواه."

يصادف يوم الارض فى الثلاثين من مارس ويحيى ذكرى كفاح أهالى دير حنا وعرابة وسخنين فى الجليل الأسفل ضد أمر بمصادرة الاف الدونمات من أراضيهم فى سهل البطوف وهو من أخصب الاراضى الزراعية، فاندلعت هبة شعبية فى ذلك اليوم من سنة 1976 قتل فيها ستة فلسطينيين وادت الى تراجع اسرائيل عن مصادرة الاراضي.

وقالت اللجنة ان المسيرة ستبدأ "بزيارة أضرحة شهداء يوم الأرض، بينما ستبدا المسيرات المحلية فى سخنين وعرابة ودير حنا فى حوالى الساعة الثالثة عصرا".

وأكدت اللجنة "يوم الارض الخالد، هذه الذكرى التاريخية، العنوان الأكبر لمسيرتنا الكفاحية، من أجل البقاء، والصمود فى الوطن، الذى لا وطن لنا سواه. خاصة واننا ما زلنا نخوض معارك، من اجل الحفاظ على القليل المتبقى من أرضنا".

وسينطلق مهرجان مركزى فى النقب جنوب البلاد فى راس جرابا شرقى مدينة ديمونة ، ويوم السبت سيقام مهرجان مركزى فى أراضى الروحة جنوب مدينة حيفا حيث يكافح الأهالى للحفاظ على ما تبقى من أراضيهم.

وقالت اللجنة انه فى الروحة "تشتد المؤامرة على ثلث المساحة المتبقية بأيدى أصحاب الأراضى، فخط الكهرباء الذى تريد السلطات تمريره من أراضى الروحة، سيشل استخدام حوالى 5 آلاف دونم، معظمها من الأراضى الزراعية، من أصل 15 الف دونم".

واستعرضت اللجنة الظروف التى يعيشها العرب فى اسرائيل فى ذكرى يوم الأرض "فى ظل استمرار معركتنا على ما تبقى من أرض مهددة بالمصادرة. والمعركة على توسيع مناطق نفوذ مدننا وبلداتنا لتستعيد بعضا من أراضينا المصادرة".

وأشارت إلى أن "خطر الهدم ما زال يتهدد عشرات ألاف البيوت العربية، التى بنيت اضطرارا من دون ترخيص. كما ان المعركة مستمرة لإنقاذ مقبرتى عزالدين القسام فى حيفا، وطاسو فى يافا، وانقاذ ما تبقى من مقابر ومساجد وكنائس فى القرى الفلسطينية المدمرة"، وأكدت اللجنة "نحن كلنا مستهدفون من هذه المخططات، وتصدينا شعبيا لها، هو واجب أخلاقى ووطنى".

وككل سنة، يستعد الفلسطينيون الجمعة فى الضفة الغربية المحتلة لتنظيم مسيرات شعبية كما تنظم الهيئة الوطنية للاجئين فى لقطاع غزة "مسيرة العودة الكبرى" بعد أن اقامت مئات الخيام فى خمسة مراكز على بعد مئات الامتار من الحدود بين القطاع وإسرائيل. وستقيم عائلات لاجئين فى هذه الخيام ستة أسابيع.

وقالت إسرائيل أنها تحضر نفسها لعدة سيناريوهات وحذرت الأربعاء من محاولة اجتياز السياج الحدودى الأمنى وقالت أن جنودها تلقوا الأمر بإطلاق النار.