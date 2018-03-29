غرفة عمليات القومى للمرأة: تلقينا 546 استفسار و 224 شكوى على مدار الانتخابات







كتب محمود راغب

أعلنت الدكتورة مايا مرسى، رئيسة المجلس ورئيسة غرفه العمليات، نتائج الغرفة التى شكلها المجلس لتلقى شكاوى المرأة الخاصة بالعملية الانتخابية على المستوى المركزى وكل محافظات الجمهورية، للعمل على تذليل العقبات التى تعترض السيدات خلال مشاركتهن للإدلاء بأصواتهن فى الانتخابات، على مدار أكثر من أثنى عشر ساعه يومياً من الساعة الثامنة والنصف صباحا حتى العاشرة مساء، على مدار أيام الانتخابات الثلاثة.

وأكدت الدكتورة مايا مرسى، أن الغرفة تلقت 546 استفسارا، و224 شكوى فردية وجماعية، عن طريق الخط الساخن لمكتب شكاوي المرأة 15115 وخدمة الواتساب والمتابعين الميدانين وفروع المجلس بالمحافظات.

وتمثلت الاستفسارات الأكثر تكرارا فى طلب الدعم لمعرفة المقر الانتخابى، ورقم القيد في كشوف الناخبين واللجان الفرعية، وهل يتم تطبيق غرامات عن عدم الإدلاء بالأصوات فى العملية الانتخابية، وإمكانية تغيير المقر الانتخابى.

وجاءت الشكاوى الفردية الأكثر تكرارا ازدحام مقرات الانتخاب، وبالإحالة إلى الهيئة الوطنية للانتخابات تم التعامل الفورى مع الشكوى، وشكاوى أخرى من بعد المقار الانتخابية عن محل الإقامة الفعلى، واختلاف عنوان محل الإقامة عن عنوان اللجنة الانتخابية، وعدم إدراج أسماء بعض الناخبات فى القوائم الانتخابية، وعدم جاهزية بعض اللجان لاستقبال ذوى الاحتياجات الخاصة، وعدم مقدرة الناخبات الوصول إلى المقار الانتخابية نظراً لكبر السن أو بعد المسافة أو الحالة الصحية والرغبة في مساعدتهن للوصول إلى مقار اللجان، وبعض المواطنات غير مسجلين بقواعد البيانات ،وبعض الحالات عند محاولتهن معرفة المقر الانتخابي تبين قيدهم كمتوفين .

وأكدت رئيسة المجلس أن الشكاوى الجماعية تمحورت حول شكاوى الوافدين، وعدم قدرتهن على التصويت لعدم تسجيلهن بكشوف لجان الوافدين ، وبعد المقار الانتخابية عن محل السكن ، وتم تحويل جميع الشكاوى الى الهيئة الوطنية للانتخابات للبت فيها.

كما صرحت الدكتورة مايا مرسى أن غرفة العمليات رصدت بعض المؤشرات العامة عن عملية التصويت ومن أهمها إقبال السيدات منذ الساعات الأولى على اللجان الانتخابية بكثافة فى القرى أكثر من المدن، وإقبال النساء على العملية الانتخابية، ورغبتهن فى التصويت، وطلب دعم المجلس لتيسير وصولهن إلى المقار الانتخابية.

وقد ساهمت عضوات فروع المجلس في وصول عدد كبير منهن، وانتظام سير العملية الانتخابية فى جمبع المحافظات، وتزايد الإقبال على الانتخابات خلال الفترة المسائية عن الفترة الصباحية، بالتزام اللجان على مستوى المحافظات بالمواعيد المقررة في فتح وإغلاق اللجان، كما تم رصد التواجد المستمر والفعال للشرطة النسائية، وتيسير الإجراءات من قبل القضاة رؤساء اللجان، ولجوء عدد كبير من الرجال للخط الساخن 15115 للمجلس القومى للمرأة.

وأشارت رئيسة المجلس إلى أن قيام المجلس بربط غرفة عملياته، بغرفة عمليات الهيئة الوطنية للانتخابات ، وغرفة عمليات مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء ، بالاضافة الى عضوية مقررات فروع المجلس بالمحافظات ضمن غرف عمليات المحافظات، قد ساهم في إيجاد حلول سريعة ومناسبة لمعظم الشكاوى والاستفسارات التي وردت إلى الغرفة.