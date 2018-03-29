عودة حركة السير بالطرق الصحراوية فى قنا بعد اختفاء الشبورة







قنا - وائل محمد

قال العميد حسن لطفى مدير مرور قنا، إن جميع الطرق الصحرواية بالمحافظة تم إعادة تشغيلها وفتحها أمام حركة السيارات بعد اختفاء نسبت الشبورة بالكامل، وتحسن حالة الطقس.

وأضاف مدير المرور فى تصريحات خاصة أن الإدارة العامة للمرور بقنا، أعلنت حالة الطوارى أمس، وفى حال عودة الشبورة مرة أخرى سيتم غلق الطرق.

كانت الإدارة العامة لمرور قنا أغلقت الطريق الصحراوى أمس الأربعاء كإجراء تأمينى واحترازى خاصة بعد ارتفاع نسبة العاصفة الترابية بالطرق الصحرواية، خوفا على حياة المواطنين.