عمومية المصرية للاتصالات تعتمد توزيعات الأرباح وإنشاء مؤسسة لتنمية المجتمع

عمومية المصرية للاتصالات تعتمد توزيعات الأرباح وإنشاء مؤسسة لتنمية المجتمعالخميس، 29 مارس 2018 10:53 ص
أحمد البحيرى - الرئيس التنفيذى للشركة المصرية للاتصالات
كتبت: هبة السيد
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وافقت الجمعية العمومية للشركة المصرية للاتصالات على إنشاء مؤسسة المصرية للاتصالات لتنمية المجتمع، كما اعتمدت الجمعية قرار مجلس إدارة الشركة المصرية للاتصالات تخفيض مقترح توزيعات الأرباح السابق عن العام المالى المنتهى فى ديسمبر 2017، ليصبح نصيب السهم بالبورصة من الأرباح الموزعة 25 قرشا بدلا من جنيه واحد للسهم.
فيما يستمر مجلس إدارة الشركة فى تنفيذ مهامه التى كلف بها فى إطار التوسعات التى تشهدها المصرية للاتصالات خاصة فى مجال خدمات المحمول و الانترنت والبنية التحتية.
كانت الشركة قد أعلنت عن ظهور فرصة استثمارية محتملة فى مجال الكوابل البحرية من شأنها تعظيم عوائد الشركة فى مجال الكوابل البحرية وتضمن لها استمرار تدفق الإيرادات الحالية من هذا النشاط.
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