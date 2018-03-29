عاطل يلقى زوجته من طابق الرابع فى دار السلام







كتب على عبد الرحمن

تباشر نيابة دار السلام الجزئية التحقيقات فى واقعة قيام عاطل بإلقاء زوجته من الطابق الرابع مما تسبب فى وفاتها بسبب خلافات بينهما.

تلقى قسم شرطة دار السلام بلاغا بوفاة ربة منزل تدعى "ع.ا" 27 سنة بسبب سقوطها من شرفة منزلها بالطابق الرابع، فى دائرة القسم.

وبالانتقال وإجراء التحريات تبين أن وراء ارتكاب الواقعة "ح.ح" 27 سنة عاطل، زوج الضحية، وبتكثيف التحريات تم ضبط المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، بسبب خلافات زوجية بينهما، تم تحرير محضر بالواقعة فيما تباشر النيابة التحقيقات مع المتهم.