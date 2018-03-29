عاطل يلقى زوجته من طابق الرابع فى دار السلام

سقوط - صورة أرشيفية
كتب على عبد الرحمن
إضافة تعليق
تباشر نيابة دار السلام الجزئية التحقيقات فى واقعة قيام عاطل بإلقاء زوجته من الطابق الرابع مما تسبب فى وفاتها بسبب خلافات بينهما.
تلقى قسم شرطة دار السلام بلاغا بوفاة ربة منزل تدعى "ع.ا" 27 سنة بسبب سقوطها من شرفة منزلها بالطابق الرابع، فى دائرة القسم.
وبالانتقال وإجراء التحريات تبين أن وراء ارتكاب الواقعة "ح.ح" 27 سنة عاطل، زوج الضحية، وبتكثيف التحريات تم ضبط المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، بسبب خلافات زوجية بينهما، تم تحرير محضر بالواقعة فيما تباشر النيابة التحقيقات مع المتهم.
إضافة تعليق
بعد أيام من التحرش بطيران الإمارات.. قطر تزعم اختراق مقاتلة بحرينية مجالها الجوى.. شكوى كيدية فى مجلس الأمن ضد المنامة.. ومراقبون: محاولات يائسة لصرف النظر عن جرائم "إمارة الإرهاب" فى المنطقة
بشائر الفوز.. مؤشرات أولية عن تقدم السيسى فى نتائج انتخابات الرئاسة 2018 بـ 9.2 مليون صوت حتى الآن.. منافسه موسى مصطفى موسى يحصل على 250 ألف صوت.. والانتهاء من 5934 لجنة فرعية واستمرار أعمال الفرز
لا توجد تعليقات على الخبر
مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة