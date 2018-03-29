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الخميس، 29 مارس 2018 03:55 م
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عاصفة ترابيه تضرب مدن المنوفية.. و حالة طوارئ بالمستشفيات

الخميس، 29 مارس 2018 03:30 م
عاصفة ترابيه تضرب مدن المنوفية.. و حالة طوارئ بالمستشفيات عاصفه ترابيه - أرشيفية





المنوفية _ محمد فتحي
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شهد اليوم محافظة المنوفية، موجة من الطقس السيئ بجميع مراكز المحافظة وخاصة السادات، بركة السبع وشبين الكوم، قويسنا ،بسبب العاصفة الترابية الأمر الذى تسبب فى إختفاء المارة بالشوارع خوفا من سقوط الأشجار على الطرق.

كما أدى لحدوث شلل مرورى على الطرق الرئيسية خاصة على طرق السادات نظرا لتواجدها على الطريق الصحراوى وانتشار الرمال بسبب العاصفة الترابية التى تضرب محافظات الجمهورية.

ومن جانبه أكد الدكتور أيمن مختار سكرتير عام محافظة المنوفية ،والقائم بأعمال محافظ المنوفية، فى بيان أنه تم تشكيل غرفة عمليات رئيسية بديوان عام المحافظة وأخرى بكل مركز بالإضافة لرفع حالة الاستعداد القصوى لتسير الطريق فى حالة هطول الأمطار.

كما أعلنت الدكتورة روفيدة سلطان وكيلة وزارة الصحة بمحافظة المنوفية حالة الطوارئ القصوى بجميع مستشفيات المحافظة وخاصة مستشفيات قويسنا، السادات، منوف ،بركة السبع، وذلك نظرا لقربهم من الطرق السريعة بالمحافظة خاصة فى ظل موجة الطقس السيئ التى تشهدها محافظات الجمهورية.

وأضافت أنه تم توفير جميع الأدوية ،وأكياس الدم بجميع فصائلها بالمستشفيات لاستقبال الحالات الطارئة وعلاجها على الفور.

وأكد الدكتور أمجد عبد الحميد مدير هيئة الأسعاف، أنه رفع درجة الاستعداد القصوى بجميع نقاط الإسعاف على مستوى المحافظة وذلك استعدادا لموجة الطقس السيئ والتى تسبب فى وقوع حوادث على الطرق السريعة بالمحافظة، خاصة الطريق السريع القاهرة-الإسكندرية الزراعى المار بمدينة قويسنا، بركة السبع، والسادات للانتقال إلى مكان الحادث ونقل المصابين على الفور لأقرب مستشفى.

 

 

 


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