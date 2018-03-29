ضبط عاطل بحوزته 120 تذكرة هيروين فى المعصرة

مخدر الهيروين-أرشيفية
كتب على عبد الرحمن
إضافة تعليق
تمكنت الأجهزة الأمنية فى قسم شرطة المعصرة، بإشراف العميد حسام أبو زيد مأمور القسم، من القبض على عاطل يتاجر فى مخدر الهيروين.
وردت معلومات لضباط مباحث قسم شرطة المعصرة، برئاسة المقدم إيهاب الصعيدى رئيس المباحث، والرائد مصطفى عبد العال معاون أول القسم، تفيد قيام عاطل يدعى "م.ف" 25 سنة عاطل وشهرته موزة، بالاتجار فى مخدر الهيروين بدائرة القسم.
وبتكثيف التحريات وإعداد الأكمنة تم ضبط المتهم، وعثر بحوزته على 120 لفافة هيروين، ومبلغ مالى.
وبمواجهة المتهم بما أسفر عنه الضبط اعترف بحيازة المواد المخدرة بقصد الاتجار والمبلغ المالى من متحصلات البيع، تم تحرير محضر بالواقعة وجار إخطار النيابة لمباشرة التحقيقات.
إضافة تعليق
بعد أيام من التحرش بطيران الإمارات.. قطر تزعم اختراق مقاتلة بحرينية مجالها الجوى.. شكوى كيدية فى مجلس الأمن ضد المنامة.. ومراقبون: محاولات يائسة لصرف النظر عن جرائم "إمارة الإرهاب" فى المنطقة
بشائر الفوز.. مؤشرات أولية عن تقدم السيسى فى نتائج انتخابات الرئاسة 2018 بـ 9.2 مليون صوت حتى الآن.. منافسه موسى مصطفى موسى يحصل على 250 ألف صوت.. والانتهاء من 5934 لجنة فرعية واستمرار أعمال الفرز
لا توجد تعليقات على الخبر
مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة