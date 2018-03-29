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ضبط عاطل بحوزته 120 تذكرة هيروين فى المعصرة

الخميس، 29 مارس 2018 10:19 ص
ضبط عاطل بحوزته 120 تذكرة هيروين فى المعصرة مخدر الهيروين-أرشيفية





كتب على عبد الرحمن
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تمكنت الأجهزة الأمنية فى قسم شرطة المعصرة، بإشراف العميد حسام أبو زيد مأمور القسم، من القبض على عاطل يتاجر فى مخدر الهيروين.
 
وردت معلومات لضباط مباحث قسم شرطة المعصرة، برئاسة المقدم إيهاب الصعيدى رئيس المباحث، والرائد مصطفى عبد العال معاون أول القسم، تفيد قيام عاطل يدعى "م.ف" 25 سنة عاطل وشهرته موزة، بالاتجار فى مخدر الهيروين بدائرة القسم.
 
وبتكثيف التحريات وإعداد الأكمنة تم ضبط المتهم، وعثر بحوزته على 120 لفافة هيروين، ومبلغ مالى.
 
وبمواجهة المتهم بما أسفر عنه الضبط اعترف بحيازة المواد المخدرة بقصد الاتجار والمبلغ المالى من متحصلات البيع، تم تحرير محضر بالواقعة وجار إخطار النيابة لمباشرة التحقيقات.

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