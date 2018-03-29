video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
الخميس، 29 مارس 2018 02:58 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

صور.. وزير خارجية سوريا يفتتح مقر السفارة السورية الجديد فى مسقط

الخميس، 29 مارس 2018 02:09 ص
صور.. وزير خارجية سوريا يفتتح مقر السفارة السورية الجديد فى مسقط وزير خارجية سوريا وسط قيادات مسقط





وكالات الأنباء
إضافة تعليق

افتتح وزير الخارجية السورى وليد المعلم، أمس الأربعاء، المقر الجديد للسفارة السورية بمسقط فى حفل حضره حشد من أبناء الجالية السورية إضافة إلى كبار موظفى وزارة الخارجية العمانية، حسبما ذكرت وسائل إعلام روسية.

وتخللت حفل الافتتاح، الذى حضره وزير الخارجية العمانى يوسف بن علوى،  عروض فولكلورية وفنية تعبر عن التراث الثقافى والحضارى السورى.

وبعد الافتتاح، تابع وزيرا خارجية البلدين محادثاتهما التى جرت فى لقائهما، الثلاثاء، وبحثا مختلف جوانب العلاقات الثنائية بين البلدين.

وبحث نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية السورى وليد المعلم، أمس الأربعاء، مع رئيس مجلس الدولة العمانى يحيى بن محفوظ المنذرى العلاقات التاريخية بين البلدين وسبل تعزيز العلاقات البرلمانية بين مجلس الشعب السورى ومجلس عمان بشقيه مجلس الدولة ومجلس الشورى.

وأكد المعلم على أهمية تعميق التواصل البرلمانى بين البلدين كونه أحد صور تواصل الشعبين، معبرا عن إعجابه بالتجربة البرلمانية التى يمثلها مجلس عمان فى السلطنة.

ومن جهته، أطلع المنذرى وزير الخارجية السورى على تجربة مجلس عمان مؤكدا رغبته فى تعميق صلاته مع مجلس الشعب السورى.

وأعرب رئيس مجلس الدولة العمانى عن أمله فى عودة الأمن والاستقرار إلى سوريا لتعود إلى ممارسة دورها الريادى على الساحة العربية.

اجتماع وزير الخارجية السورى بقيادات مسقط
اجتماع وزير الخارجية السورى بقيادات مسقط

 

جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع

 

حفل افتتاح السفارة
حفل افتتاح السفارة

 

وليد المعلم
وزير الخارجية السورى وسط حضوروليد المعلم
 

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

وزير الخارجية السورى يثمن إبقاء سلطة عمان على علاقتها مع سوريا خلال النزاع

سوريا

عمان

اخبار سوريا

اخبار عمان

اخبار العرب

اخبار العرب اليوم

السفاره السوريه




لا تفوتك
أ ش أ: الوطنية للانتخابات ستطبق الغرامة المالية على المتخلفين عن التصويت

أ ش أ: الوطنية للانتخابات ستطبق الغرامة المالية على المتخلفين عن التصويت

وزير المالية يعلن تثبيت سعر الدولار الجمركى عند 16 جنيها خلال أبريل

وزير المالية يعلن تثبيت سعر الدولار الجمركى عند 16 جنيها خلال أبريل

صور.. "المعمرون يصوتون".. عجوز "107 سنوات" تصوت فى بنى سويف.. وكفيف: "علمولى ع النجمة".. وأكبر معمرة بالمنيا: "جاية علشان خاطر السيسى".. والأغانى الوطنية أمام لجان الفيوم والدفع بـ94 أتوبيسا

صور.. "المعمرون يصوتون".. عجوز "107 سنوات" تصوت فى بنى سويف.. وكفيف: "علمولى ع النجمة".. وأكبر معمرة بالمنيا: "جاية علشان خاطر السيسى".. والأغانى الوطنية أمام لجان الفيوم والدفع بـ94 أتوبيسا

الطقس قلب.. عواصف ترابية تضرب الصعيد والمحافظات الحدودية وتعيق حركة السيارات.. المرور يغلق الطريقين الصحراوى الشرقى والغربى بـ5 محافظات لتفادى الحوادث.. وطرق "سوهاج-سفاجا" و"المنيا- البحر الأحمر" لانعدام الرؤية

الطقس قلب.. عواصف ترابية تضرب الصعيد والمحافظات الحدودية وتعيق حركة السيارات.. المرور يغلق الطريقين الصحراوى الشرقى والغربى بـ5 محافظات لتفادى الحوادث.. وطرق "سوهاج-سفاجا" و"المنيا- البحر الأحمر" لانعدام الرؤية

صور.. محمد سعد يدلى بصوته فى الانتخابات الرئاسية بالدقى

صور.. محمد سعد يدلى بصوته فى الانتخابات الرئاسية بالدقى

رمضان صبحى يُرحّب بالعودة للأهلى وتريزيجيه يصدم الأحمر

رمضان صبحى يُرحّب بالعودة للأهلى وتريزيجيه يصدم الأحمر

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة