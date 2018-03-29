صور.. وزير خارجية سوريا يفتتح مقر السفارة السورية الجديد فى مسقط







وكالات الأنباء

افتتح وزير الخارجية السورى وليد المعلم، أمس الأربعاء، المقر الجديد للسفارة السورية بمسقط فى حفل حضره حشد من أبناء الجالية السورية إضافة إلى كبار موظفى وزارة الخارجية العمانية، حسبما ذكرت وسائل إعلام روسية.

وتخللت حفل الافتتاح، الذى حضره وزير الخارجية العمانى يوسف بن علوى، عروض فولكلورية وفنية تعبر عن التراث الثقافى والحضارى السورى.

وبعد الافتتاح، تابع وزيرا خارجية البلدين محادثاتهما التى جرت فى لقائهما، الثلاثاء، وبحثا مختلف جوانب العلاقات الثنائية بين البلدين.

وبحث نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية السورى وليد المعلم، أمس الأربعاء، مع رئيس مجلس الدولة العمانى يحيى بن محفوظ المنذرى العلاقات التاريخية بين البلدين وسبل تعزيز العلاقات البرلمانية بين مجلس الشعب السورى ومجلس عمان بشقيه مجلس الدولة ومجلس الشورى.

وأكد المعلم على أهمية تعميق التواصل البرلمانى بين البلدين كونه أحد صور تواصل الشعبين، معبرا عن إعجابه بالتجربة البرلمانية التى يمثلها مجلس عمان فى السلطنة.

ومن جهته، أطلع المنذرى وزير الخارجية السورى على تجربة مجلس عمان مؤكدا رغبته فى تعميق صلاته مع مجلس الشعب السورى.

وأعرب رئيس مجلس الدولة العمانى عن أمله فى عودة الأمن والاستقرار إلى سوريا لتعود إلى ممارسة دورها الريادى على الساحة العربية.



اجتماع وزير الخارجية السورى بقيادات مسقط



جانب من الاجتماع



حفل افتتاح السفارة