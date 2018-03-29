صور.. محافظ الاسكندرية يفتتح معرض الأهرام للكتاب فى دورته الـ 49







الإسكندرية جاكلين منير

افتتح الدكتور محمد سلطان محافظ الإسكندرية، مساء اليوم معرض الأهرام الدولى للكتاب فى دورته 49 والذى يقام بجمعية الشبان المسلمين بالشاطبى فى الفترة من29 مارس حتى 10 أبريل المقبل، ويشمل المعرض مجموعة من أحدث الكتب والمراجع العربية والأجنبية فى مختلف المجالات بأسعار مخفضة دعما للبحث العلمي والذي توليه المؤسسة اهتماما خاصا باعتباره مؤشرا لتقدم الأمم والشعوب، جاء ذلك بحضور العميد حازم بدر الدين مساعد قائد المنطقة الشمالية العسكرية لإدارة الازمات، و الأستاذة آمال عبد الظاهر وكيل وزارة التربية والتعليم بالاسكندرية و أعضاء مجلس إدارة مؤسسة الأهرام.

وهنأ سلطان الحضور على إقامة هذا المعرض المتميز من مؤسسة عريقة ترأست العلم والمعرفة وقادت مسيرة التنوير على مدار أكثر من قرن ونصف، كما قدمت الشكر لجميع العاملين بالمعرض والقائمين عليه، والتحية لمؤسسة الأهرام ومجلس إدارتها ، مؤكدا على أهمية تشجيع الشباب والنشء على القراءة و التعرف على أهم المجالات التى تجذب الشباب ومحاولة تقديم المعلومات المفيدة لهم

والجدير بالذكر أن المعرض هذا العام يشتمل على 4000 كتاب عربي لما يقرب من 75 ناشر و 6000 كتاب اجنبي لأكثر من 100 ناشر ،كما يضم جناح خاص للكتب العربية و الأجنبية بخصم يصل إلى 50٪ ،بالإضافة إلى أسعار خاصة لكتب الطلاب المقررة فى الجامعات المصرية، هذا بالإضافة إلى الكتب الالكترونية حيث أضافت المؤسسة مجموعة كتب مطبوعة و بها النسخ الالكترونية مجانا كخدمة لأعضاء هيئة التدريس و الطلاب.