video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
الخميس، 29 مارس 2018 11:40 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

صور.. محافظ الاسكندرية يفتتح معرض الأهرام للكتاب فى دورته الـ 49

الخميس، 29 مارس 2018 11:25 م
صور.. محافظ الاسكندرية يفتتح معرض الأهرام للكتاب فى دورته الـ 49 الدكتور محمد سلطان محافظ الإسكندرية





الإسكندرية جاكلين منير
إضافة تعليق

افتتح الدكتور محمد سلطان محافظ الإسكندرية، مساء اليوم معرض الأهرام الدولى للكتاب فى دورته 49 والذى يقام بجمعية الشبان المسلمين بالشاطبى فى الفترة من29 مارس حتى 10 أبريل المقبل، ويشمل المعرض مجموعة من أحدث الكتب والمراجع العربية والأجنبية فى مختلف المجالات بأسعار مخفضة دعما للبحث العلمي والذي توليه المؤسسة اهتماما خاصا باعتباره مؤشرا  لتقدم الأمم والشعوب، جاء ذلك بحضور العميد حازم بدر الدين مساعد قائد المنطقة الشمالية العسكرية لإدارة الازمات، و الأستاذة آمال عبد الظاهر وكيل وزارة التربية والتعليم بالاسكندرية و أعضاء مجلس إدارة مؤسسة الأهرام.
 
 
وهنأ سلطان الحضور على إقامة هذا المعرض المتميز من مؤسسة عريقة ترأست العلم والمعرفة وقادت مسيرة التنوير على مدار أكثر من قرن ونصف، كما قدمت الشكر لجميع العاملين بالمعرض والقائمين عليه، والتحية لمؤسسة الأهرام ومجلس إدارتها ، مؤكدا على أهمية تشجيع الشباب والنشء على القراءة و التعرف على أهم المجالات التى تجذب الشباب ومحاولة تقديم المعلومات المفيدة لهم
 
 
والجدير بالذكر أن المعرض هذا العام يشتمل على 4000 كتاب عربي لما يقرب من  75 ناشر و  6000 كتاب اجنبي لأكثر من 100 ناشر ،كما يضم جناح خاص للكتب العربية و الأجنبية بخصم يصل إلى 50٪ ،بالإضافة إلى أسعار خاصة لكتب الطلاب المقررة فى الجامعات المصرية، هذا بالإضافة إلى الكتب الالكترونية حيث أضافت المؤسسة مجموعة كتب مطبوعة و بها النسخ الالكترونية مجانا كخدمة لأعضاء هيئة التدريس و الطلاب.
 

 


 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

صور.. هيثم الحاج على يفتتح معرضا للكتاب فى جامعة حلوان

صور.. هيئة الكتاب تفتتح معرضا للكتاب فى جامعة المنيا

جامعة المنصورة تنظم ندوة لعرض كتاب "ملكات الفراعنة.. دراما الحب والسلطة"

اخبار الاسكندرية

اخبار مصر

اخبار محافظات

محافظة الاسكندرية

الاهرام




لا تفوتك
القوات المسلحة تعلن قبول دفعة جديدة من خريجى الجامعات.. اعرف التفاصيل

القوات المسلحة تعلن قبول دفعة جديدة من خريجى الجامعات.. اعرف التفاصيل

الأرصاد: رياح عاصفة محملة بأتربة وأمطار رعدية بأغلب الأنحاء والصغرى 15درجة

الأرصاد: رياح عاصفة محملة بأتربة وأمطار رعدية بأغلب الأنحاء والصغرى 15درجة

صور.. مؤشرات أولية لنتائج انتخابات الرئاسة .. السيسى يتفوق بأكثر من 90% من الأصوات وموسى مصطفى ينافس الأصوات الباطلة.. نسبة المشاركة تتجاوز الـ 23 مليون صوت.. والوطنية للانتخابات تعلن النتائج الرسمية 2 أبريل

صور.. مؤشرات أولية لنتائج انتخابات الرئاسة .. السيسى يتفوق بأكثر من 90% من الأصوات وموسى مصطفى ينافس الأصوات الباطلة.. نسبة المشاركة تتجاوز الـ 23 مليون صوت.. والوطنية للانتخابات تعلن النتائج الرسمية 2 أبريل

هل يخفض البنك المركزى سعر الفائدة مجددا فى اجتماعه اليوم؟.. توقعات بخفضها 100 نقطة بعد تراجع التضخم.. ومحللون: استمرار تطبيق سياسات توسعية لتحفيز نمو الاستثمار الخاص.. والوقت الحالى هو الأمثل

هل يخفض البنك المركزى سعر الفائدة مجددا فى اجتماعه اليوم؟.. توقعات بخفضها 100 نقطة بعد تراجع التضخم.. ومحللون: استمرار تطبيق سياسات توسعية لتحفيز نمو الاستثمار الخاص.. والوقت الحالى هو الأمثل

فيديو معلوماتى.. غرامات إلقاء القمامة ورش المياه بشوارع القاهرة والجيزة

فيديو معلوماتى.. غرامات إلقاء القمامة ورش المياه بشوارع القاهرة والجيزة

الأهلي يعترف بإمكانية قطع إعارة صالح جمعة للسعودية

الأهلي يعترف بإمكانية قطع إعارة صالح جمعة للسعودية

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة