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صور.. سيدات غزة يصنعن طائرات ورقية بالعلم الفلسطينى احتفالا بيوم الأرض

الخميس، 29 مارس 2018 01:52 م
صور.. سيدات غزة يصنعن طائرات ورقية بالعلم الفلسطينى احتفالا بيوم الأرض سيدات غزة يصنعن طائرات ورقية احتفالا بيوم الأرض





كتب محمود رضا الزاملى _ تصوير أ.ف.ب
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قام عدد من السيدات فى قطاع غزة بتصنيع طائرات ورقية تم تزيينها بالعلم الفلسطينى وتطييرها على حدود غزة، بالتزامن مع احتفالات ذكرى يوم الأرض المزمع انطلاق مسيرة العودة بمناسبة يوم الأرض غدا الجمعة.

وأبرزت وكالة الأنباء الفرنسية، صورا لعدد من السيدات الفلسطينيات يقمن بتطيير طائرات ورقية تم تزيينها بالعلم الفلسطينى بمناسبة ذكرى يوم الأرض .

وفى السياق ذاته، حذر وزير الدفاع الإسرائيلى أفيجدور ليبرمان فلسطينيى قطاع غزة، من تنظيم مسيرة العودة بمناسبة يوم الأرض الجمعة المقبل، ودعاهم إلى "عدم ارتكاب حماقات".

فى غضون ذلك، أقرت اللجنة الوطنية العليا لإحياء ذكرى يوم الأرض والنكبة، أثناء اجتماع عقدته فى رام الله، أن الفعاليات بهذه المناسبة ستنطلق الجمعة لتبلغ ذروتها.

وأكد المنسق العام للجنة محمد عليان، أن المسيرة الرئيسة ستتوجه الجمعة إلى حاجز "بيت إيل" العسكري، وسترافقها مسيرات أخرى نحو نقاط التماس فى كافة مناطق الضفة الغربية.

سيدات غزة معهن طائرات ورقية
سيدات غزة معهن طائرات ورقية

 

سيدات غزة يصنعن طائرات ورقية
سيدات غزة يصنعن طائرات ورقية

 

طائرة من علم فلسطين
طائرة من علم فلسطين

 

طائرة ورقية بالعالم الفلسطينى
طائرة ورقية بالعالم الفلسطينى

 

فتاة من غزة تلوح بالعلم الفلسطينى
فتاة من غزة تلوح بالعلم الفلسطينى

 


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أخبار فلسطين




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