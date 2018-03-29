صور.. رأس البر تستعد لموسم شم النسيم بعمل خط حماية للشاطئ







دمياط - عبده عبد البارى

بدأت الوحدة المحلية لمدينة رأس البر بمحافظة دمياط، بأعمال مراشمة وصيانات ودهانات خط الحماية داخل مياه الشاطئ بمدينة رأس البر، فضلا عن تسوية الرمال بطول الشاطئ واستكمال أعمال الصيانات بجميع مرافق الشاطئ لإستقبال رواد المدينة خلال موسم فصل الصيف، وموسم شم النسيم 2018.

وقال وليد الشهاوى نائب رئيس مدينة رأس البر، أنه فى إطار استعدادات الوحدة المحلية لاستقبال شم النسيم وموسم الصيف، تم العمل فى مراشمة وصيانات ودهانات خط الحماية داخل مياه الشاطئ بمدينة رأس البر، وذلك لأهميته لاعتباره حد فاصل بين منطقة الأمان والغرق داخل المياه لتأمين وسلامه المصطافين.

وأوضح مجدى خاطر رئيس مدينة رأس البر، أنه تم عمل حملة مكثفة على شط النيل من نظافة ورفع المخلفات لمنطقة اللسان وشارع النيل، مضيفا أنه جارى استكمال أعمال الرصف ورفع كفاءة الطرق بالمدينة بالتعاون مع مديرية الطرق، حيث تم الانتهاء من رفع كفاءة صف 28 بطول 300 متر، والإنتهاء من رفع كفاءة جزء من شارع 51 بطول 150 متر، وجارى رفع كفاءة صف 18 من شارع المديرية حتى شارع 33 بطول 500 متر، ويستمر العمل حتى الانتهاء من تنفيذ الخطة.



أعمال الصيانة بشواطئ رأس الب



أعمال الصيانة بشواطئ رأس البر



أعمال الصيانة بشواطئ رأس البر



دهان مراشمة بشواطئ رأس البر