video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
الخميس، 29 مارس 2018 01:21 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

صور.. رأس البر تستعد لموسم شم النسيم بعمل خط حماية للشاطئ

الخميس، 29 مارس 2018 11:31 ص
صور.. رأس البر تستعد لموسم شم النسيم بعمل خط حماية للشاطئ أعمال الصيانة بشواطئ رأس البر





دمياط - عبده عبد البارى
إضافة تعليق

بدأت الوحدة المحلية لمدينة رأس البر بمحافظة دمياط، بأعمال مراشمة وصيانات ودهانات خط الحماية داخل مياه الشاطئ بمدينة رأس البر، فضلا عن تسوية الرمال بطول الشاطئ واستكمال أعمال الصيانات بجميع مرافق الشاطئ لإستقبال رواد المدينة خلال موسم فصل الصيف، وموسم شم النسيم 2018.

وقال وليد الشهاوى نائب رئيس مدينة رأس البر، أنه فى إطار استعدادات الوحدة المحلية لاستقبال شم النسيم وموسم الصيف، تم العمل فى مراشمة وصيانات ودهانات خط الحماية داخل مياه الشاطئ بمدينة رأس البر، وذلك لأهميته لاعتباره حد فاصل بين منطقة الأمان والغرق داخل المياه لتأمين وسلامه المصطافين.

وأوضح مجدى خاطر رئيس مدينة رأس البر، أنه تم عمل حملة مكثفة على شط النيل من نظافة ورفع المخلفات لمنطقة اللسان وشارع النيل، مضيفا أنه جارى استكمال أعمال الرصف ورفع كفاءة الطرق بالمدينة بالتعاون مع مديرية الطرق، حيث تم الانتهاء من رفع كفاءة صف 28 بطول 300 متر، والإنتهاء من رفع كفاءة جزء من شارع 51 بطول 150 متر، وجارى رفع كفاءة صف 18 من شارع المديرية حتى شارع 33 بطول 500 متر، ويستمر العمل حتى الانتهاء من تنفيذ الخطة. 

 

أعمال الصيانة بشواطئ رأس الب
أعمال الصيانة بشواطئ رأس الب

 

أعمال الصيانة بشواطئ رأس البر (7)
أعمال الصيانة بشواطئ رأس البر 

 

أعمال الصيانة بشواطئ رأس البر
أعمال الصيانة بشواطئ رأس البر

 

تركيب مراشمة بشواطئ رأس البر
دهان مراشمة بشواطئ رأس البر

 

غرفة تغيير ملابس
غرفة تغيير ملابس

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

بتكلفة 20 مليون جنيه.. محافظ دمياط يكلف بسرعة رصف طريق رأس البر الغربى

محافظه دمياط

اخبار المحافظات

اخبار مصر

شم النسيم

موسم الصيف

راس البر

رئيس مدينة راس البر




لا تفوتك
أقوى رسالة من أطفال مصر للرئيس السيسى: "بنحبك جدا"

أقوى رسالة من أطفال مصر للرئيس السيسى: "بنحبك جدا"

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس بمحافظات مصر

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس بمحافظات مصر

بعد أيام من التحرش بطيران الإمارات.. قطر تزعم اختراق مقاتلة بحرينية مجالها الجوى.. شكوى كيدية فى مجلس الأمن ضد المنامة.. ومراقبون: محاولات يائسة لصرف النظر عن جرائم "إمارة الإرهاب" فى المنطقة

بعد أيام من التحرش بطيران الإمارات.. قطر تزعم اختراق مقاتلة بحرينية مجالها الجوى.. شكوى كيدية فى مجلس الأمن ضد المنامة.. ومراقبون: محاولات يائسة لصرف النظر عن جرائم "إمارة الإرهاب" فى المنطقة

بشائر الفوز.. مؤشرات أولية عن تقدم السيسى فى نتائج انتخابات الرئاسة 2018 بـ 9.2 مليون صوت حتى الآن.. منافسه موسى مصطفى موسى يحصل على 250 ألف صوت.. والانتهاء من 5934 لجنة فرعية واستمرار أعمال الفرز

بشائر الفوز.. مؤشرات أولية عن تقدم السيسى فى نتائج انتخابات الرئاسة 2018 بـ 9.2 مليون صوت حتى الآن.. منافسه موسى مصطفى موسى يحصل على 250 ألف صوت.. والانتهاء من 5934 لجنة فرعية واستمرار أعمال الفرز

مؤشرات أولية.. السيسى يحصد 38 ألفا و485 صوتا وموسى 2181 بلجان مطروح

مؤشرات أولية.. السيسى يحصد 38 ألفا و485 صوتا وموسى 2181 بلجان مطروح

اليوم.. انطلاق لبطولة الأفريقية للتايكوندو

اليوم.. انطلاق لبطولة الأفريقية للتايكوندو

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة