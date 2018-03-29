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صور.. حفل مسابقة الأم المثالية بجامعة كفر الشيخ

الخميس، 29 مارس 2018 04:35 م
صور.. حفل مسابقة الأم المثالية بجامعة كفر الشيخ جانب من المسابقة





كفر الشيخ – محمد سليمان
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نظمت جامعة كفر الشيخ، اليوم الخميس، حفل مسابقة الأم المثالية بالجامعة بقاعة الدكتور فوزى تركى بمركز التطوير والمعلومات، تحت رعاية الدكتور ماجد القمرى رئيس جامعة كفرالشيخ، بحضور الدكتور على أبو شوشة، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور عبد الرازق دسوقى نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، ولفيف من السادة أعضاء هيئة التدريس والعاملين بالجامعة والطلاب.

 

وصرح القمرى، بأن هذا الاحتفال هو اعتراف بما تقوم به المرأة بإخلاص من أعمال للنهوض بأسرتها، ومن ثم الارتقاء بمجتمعها، ودورها العظيم فى حياة أبنائها، فالأم هى الحجر الأساسى لتكوّن الأسرة، إذ تقوم بالعديد من التضحيات لأطفالها وعائلتها، ويرتكز مفهوم الأم على الحب غير المشروط لمن حولها.

 

تخلل الاحتفالية تقديم بعض الفقرات الفنية والترفيهية عن الأم من طلاب جامعة كفرالشيخ كالعزف والغناء والشعر أثارت إعجاب الحضور، وسيتم إعلان النتائج وأسماء الفائزات بالمسابقة وتكريمهن من قبل رئيس الجامعة خلال الأسبوع المقبل.

مسابقة الام المثالية بجامعة كفر الشيخ
مسابقة الأم المثالية بجامعة كفر الشيخ

 

جانب من الحضور اثناء اجراء المسابقة
جانب من الحضور أثناء إجراء المسابقة

 

قيادات جامعة كفر الشيخ
قيادات جامعة كفر الشيخ

 

الحضور في الاحتفال
الحضور فى الاحتفال

 


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