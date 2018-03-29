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شاهد.. تحدى طالبات يمنيات لميليشيا الحوثى خلال فعالية بإحدى المدارس

الخميس، 29 مارس 2018 03:23 ص
شاهد.. تحدى طالبات يمنيات لميليشيا الحوثى خلال فعالية بإحدى المدارس ميليشيا الحوثى





وكالات الأنباء
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رفضت طالبات مدرسة يمنية فى العاصمة صنعاء،أمس الأربعاء، ترديد صرخة ميليشيا الحوثى، خلال فعالية أقامتها الميليشيات فى المدرسة،ـ حسبما ذكرت وسائل إعلام عربية. 

وأظهر فيديو، تداوله ناشطون يمنيون، طالبات مدرسة حليمة النموذجية بالعاصمة صنعاء، يرفضن الصرخة الحوثية، فى الفعالية التى أقامتها إدارة المدرسة الموالية للميليشيا، بعد أن طلب منهن أحد المشرفين الحوثيين ذلك.

لكن الطالبات قاطعن صرخة الحوثيين وتحدين إرهابهم، بترديدهن بصوت واحد "بالروح بالدم نفديك يا يمن"، ما دفع المشرف الحوثى إلى محاولة إجبارهن على السكوت، بعد أن هتفن لليمن.

وأكد ناشطون يمنيون، أن ذلك دليل على أن شعب الحكمة والإيمان يرفض بشدة فكر وطائفية ميليشيا الحوثى الدخيلة على المجتمع اليمنى، رغم تكثيف دوراتهم الثقافية واستخدام وسائل الترغيب والترهيب لفرضها.

وبحسب الباحث السياسى اليمنى، باسم الحاج، فإن شعار الصرخة الحوثية يعبر عن "العنف المخزون فى ثقافة الميليشيا الانقلابية"، ووصف الصرخة الحوثية بأنها شعار فاشى مناهض للتعايش، وذات دلالة إقصائية.

 


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