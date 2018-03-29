سعر الدولار اليوم الخميس 29-3-2018 واستقرار العملة الأمريكية







كتبت – دانه الحديدى

واصل سعر الدولار الأمريكى استقراره مقابل الجنيه المصرى، خلال تعاملات اليوم الخميس الموافق 29-3-2018، بمختلف البنوك العاملة فى مصر، مسجلا 17.55 جنيه للشراء، و17.65 جنيه للبيع وفقا لآخر بيانات البنك الأهلى المصرى.

ووفقا للبيانات الصادرة عن عدد مختلف من البنوك العاملة فى مصر، جاء سعر الدولار اليوم كالتالى:



الدولار

متوسط سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى

17.5933 جنيه للشراء

17.6917 جنيه للبيع

سعر الدولار فى بنك مصر

17.56 جنيه للشراء

17.66 جنيه للبيع

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى

17.55 جنيه للشراء

17.65 جنيه للبيع



سعر الدولار مقابل الجنيه

سعر الدولار فى بنك القاهرة

17.56 جنيه للشراء

17.66 جنيه للبيع

سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى cib

17.59 جنيه للشراء

17.69 جنيه للبيع

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

17.59 جنيه للشراء

17.69 جنيه للبيع



سعر الصرف للدولار

خبير تكنولوجى: حجم سوق أمن المعلومات فى مصر يتجاوز مليار جنيه

قال المهندس طارق شبكة، مدير عام شركة "MCS" المتخصصة فى مجال أمن المعلومات وحلول مراكز البيانات، إن حجم السوق المصرية فى مجال أمن المعلومات يتراوح بين 40 و50 مليون دولار، أى ما يعادل مليار جنيه تقريبا، بحسب أرقام 2017.

وأضاف فى تصريحات صحفية، إلى أن هذه الأرقام تعنى أن هناك زيادة كبيرة تؤكد نمو الوعى بأهمية تبنى مؤسسات الأعمال لحلول أمن المعلومات، خاصة من جانب الشركات العالمية التى تكون مدركة تماما لأهمية تأمين بياناتها، كذلك فأن مؤسسات الأعمال المحلية الكبيرة باتت أكثر قناعة بجدوى وضرورة تبنى استراتيجية متكاملة لتأمين بياناتها .