رسامة ثلاثة كهنة بمحافظة كفر الشيخ







كفر الشيخ – محمد سلمان

شهدت كنيسة مار جرجس بدسوق بمحافظة كفر الشيخ، رسامة ثلاث كهنة بيد نيافة الأنبا بيشوى مطران دمياط وكفر الشيخ والبرارى، وهم: إيهاب إدور باسم القس مينا، ورفيق رأفت باسم القس ويصا، والدكتور متى سلامة باسم القس لوقا.

جاء ذلك، بحضور نيافة الأنبا بيشوى مطران دمياط وكفر الشيخ والبرارى، والقمص بطرس برس بسطروس وكيل عام المطرانية، ولفيف من كهنة محافظة كفر الشيخ، وأسر الكهنة الجدد، وأقباط المحافظة .

وقال أشرف صحصاح، أمين لجنة الإعلام والسياحة بيت العائلة المصرية بكفر الشيخ، إن بيت العائلة المصرية بكفر الشيخ برئاسة القمص بطرس بطرس بسطروس، رئيس بيت العائلة المصرية بكفر الشيخ، والشيخ أشرف النجار، رئيس بيت العائلة بكفر الشيخ، ورئيس المنطقة الأزهرية، يدم التهنئة للقساوسة الجدد .

وأضاف الدكتور بطرس يوسف، عضو بيت العائلة المصرية بكفر الشيخ، لـ"اليوم السابع"، أن كنيسة الشهيد العظيم مار جرجس، تقع بمدينة دسوق بمحافظة كفر الشيخ، تتبع الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، تأسست عام 1919 بمرسوم من السلطان فؤاد الأول، ثم أعيد ترميمها عام 1967 فى عهد الرئيس الراحل جمال عبد الناصر.

الكنيسة تقدم خدمات مختلفة لرعاية المحتاجين وكبار السن إلى جانب بعض الأنشطة الرياضية والثقافية، راعى الكنيسة الحالى هو القمص بطرس بطرس بسطروس، والقس بيشوى القمص بطرس.