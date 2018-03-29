رئيس لجنة بالزاوية الحمراء: مشاركة المواطنين جاء من حبهم للوطن ورد الجميل لمصر







كتب إيهاب المهندس

قال المستشار عمرو رأفت سويدان، رئيس اللجنة 15 بمدرسة ابن سينا الإعدادية، إن العملية الانتخابية مرت بنجاح في أيامها الثلاثة، وذلك بحضور جميع الفئات العمرية.

وأضاف"سويدان" في تصريحات لـ"اليوم السابع"، إن الانتخابات الرئاسية لعام 2018 أكثر انتظاماً من الانتخابات الماضية ، من حيث تفاعل المواطنين في المشاركة الإيجابية بالتصويت.

وأكد أن مشاركة المواطنين جاءت من حبهم للوطن ورد الجميل لمصرن ومن أجمل المشاهد التي شهدتها اللجان الانتخابية حضور الأطفال بصحبة والديهم وتريديهم بهتافات "تحيامصر"

يذكر أن انتخابات رئاسة الجمهورية بدأت أول أمس الاثنين، وتستمر حتى مساء اليوم الأربعاء، حيث شهدت إقبالا كثيفا مع فتح اللجان، وامتدت طوابير الناخبين لمسافات طويلة وسط فرحة وسعادة من المواطنين، وتحول الماراثون الانتخابى إلى كرنفال احتفالى.

ويبلغ عدد من لهم حق التصويت بجميع أرجاء الجمهورية 59 مليونا و78 ألفًا و138 ناخبا يصوتون فى 13 ألفا و706 لجان فرعية تمثلها 367 لجنة عامة، بإشراف 18 ألف قاض يعاونهم 110 آلاف موظف.