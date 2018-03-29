رئيس جهاز الإحصاء: أعددنا تقرير سوق العمل للحد من الهجرة غير الشرعية







كتبت هبة حسام - تصوير عمرو مصطفى

قال اللواء خيرت بركات، رئيس الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، إن ظاهرة الهجرة، خاصة غير الشرعية، أصبحت هاجسا للدول التى يخرج منها المهاجرون والتى تستقبلهم، مثل دول الاتحاد الأوروبى التى تعتبر من أكثر الدول الجاذبة للمهاجرين.

وأوضح "بركات"، فى مؤتمر إطلاق تقرير سوق العمل "الاتجاهات الديموغرافية والتنبؤ باحتياجات سوق العمل بين 2015 و2030"، الذى عُقد اليوم الخميس فى مقر الجهاز، أنه إدراكا لحجم المسؤولية الواقعة على عاتق الدولة بضرورة الحد من ظاهرة الهجرة التى تزيد فى البلدان النامية، وتعد مصر واحدة منها، تم إعداد وإطلاق التقرير، إذ إن أولى خطوات مجابهة الظاهرة هو توفير البيانات اللازمة حولها، لمساعدة أصحاب القرار على وضع الحلول المناسبة.

وأضاف رئيس جهاز الإحصاء، أنه فى إطار هذا الهدف نفذ الجهاز برنامجا تدريبيا خلال نوفمبر 2016، واستكمله فى مارس 2017، حول تدفقات الهجرة وإدارتها، لإعداد تقرير حول التنبؤ باحتياجات سوق العمل فى مصر والدول المستقبلة لتيارات الهجرة المصرية، وبصفة خاصة دول الاتحاد الأوروبى.

وأشار اللواء خيرت بركات فى كلمته بالمؤتمر، إلى أن هدف إطلاق تقرير سوق العمل يتمثل فى استعراض مؤشرات سوق العمل الرئيسية فى مصر، والسيناريوهات الخاصة بأوضاع العمل خلال الفترة من 2015 حتى 2030، إضافة لإعداد التنبؤات المستقبلية حول مستويات البطالة والتشغيل، ودعم إمكانية وضع استراتيجية تعاون لإدارة تدفقات الهجرة بشكل آمن وآدمى عبر البحر المتوسط.

يذكر أن تقرير سوق العمل يُعدّ بالتعاون بين جهاز الإحصاء ومنظمة الهجرة الدولية، وقد عُقد اليوم مؤتمر بحضور رئيس الجهاز وعدد من القيادات حول التقرير، إضافة لحضور لوران دى بوك، مدير برامج مكتب مصر بالمنظمة الدولية للهجرة، وجون باربيه رئيس قطاع الحوكمة بالمفوضية الأوروبية فى مصر، والدكتور ميكيلى برونى ممثل مركز تحليل السياسات العامة بجامعة مودينا.