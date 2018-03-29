رئيس جامعة بني سويف : ميكنة بيانات العاملين بالجامعة إلكترونيا

رئيس جامعة بني سويف : ميكنة بيانات العاملين بالجامعة إلكترونياالخميس، 29 مارس 2018 12:35 م
الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف
بنى سويف : هانى فتحى
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أعلن الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف عن ميكنة كافة بيانات العاملين بالجامعة إلكترونية بحيث يستطيع كل موظف أو عضو هيئة تدريس الحصول على بيانات حالة أو مفردات مرتب من خلال نظام ( (MISبموقع الجامعة ثم طباعتها واعتمادها من الجهات المختلفة.
وأشار رئيس الجامعة،فى بيان له إلى أن الجامعة لديها خطة ميكنة كافة الإدارات بهدف الارتقاء بجودة الأداء، وتم ربط ذلك بالحصول على المكافأت التى تقدم للعاملين بالجامعة، مضيفًا أن الحفاظ على هذه المنظومة وتطويرها يساهم في الأرتقاء بالتصنف العالمي للجامعة في مصاف الجامعات المتقدمة.
وأوضح الدكتور منصور حسن، أن ذلك يأتي في إطار أن تكون الجامعة إلكترونية بصورة مرحلية، حيث تتحول فيها جميع التعاملات الورقية إلي إلكترونية، باستخدام أحدث أنظمة تقنيات المعلومات والاتصالات، باعتبارها أحد أنماط التعليم العالي الحديثة، التي تعمل على توفير الوقت والجهد والتكلفة.
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