رئيس جامعة بني سويف : ميكنة بيانات العاملين بالجامعة إلكترونيا







بنى سويف : هانى فتحى

أعلن الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف عن ميكنة كافة بيانات العاملين بالجامعة إلكترونية بحيث يستطيع كل موظف أو عضو هيئة تدريس الحصول على بيانات حالة أو مفردات مرتب من خلال نظام ( ( MIS بموقع الجامعة ثم طباعتها واعتمادها من الجهات المختلفة.

وأشار رئيس الجامعة،فى بيان له إلى أن الجامعة لديها خطة ميكنة كافة الإدارات بهدف الارتقاء بجودة الأداء، وتم ربط ذلك بالحصول على المكافأت التى تقدم للعاملين بالجامعة، مضيفًا أن الحفاظ على هذه المنظومة وتطويرها يساهم في الأرتقاء بالتصنف العالمي للجامعة في مصاف الجامعات المتقدمة.