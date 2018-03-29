رئيس اللجنة العامة بالقاهرة الجديدة يتوجه بالشكر لقوات التأمين







كتبت أمنية الموجي

توجه المستشار سيد غانم، رئيس اللجنة العامة للاشراف على الانتخابات بالقاهرة الجديدة، بالشكر لرجال القوات المسلحة والشرطة، وقضاة اللجان الفرعية، لما بذلوه من مجهود لتأمين وتقديم المعاونة لسير العمل باللجان الانتخابية بالتجمع الخامس.

وجاء ذلك عقب الإعلان عن النتائج فرز التصويت باللجان الفرعية بالقاهرة الجديدة، حيث جاءت نتيجة الأصوات من إجمال كشف الناخبين الذي وصل ل 61000، ووصل عدد الحضور لـ19184، بنسبة 31.5% من الكشوف، وجاءت الأصوات الصحيحة 17149 صوتا وحصل عبد الفتاح السيسى على 16642 صوتا انتخابيا، بينما حصل موسى موصطفى موسى على 507 أصوات، وجاءت الأصوات الباطلة 2045.

وحصل المرشح عبد الفتاح السيسى على نسبة 97.04% من إجمالى الناخبين.

يذكر أن انتخابات رئاسة الجمهورية بدأت الإثنين 26 مارس واستمرت حتى العاشرة مساء الأربعاء 28 مارس وشهدت إقبالا كثيفا خلال الأيام الثلاثة وامتدت طوابير الناخبين لمسافات طويلة وسط فرحة وسعادة من المواطنين، وتحول الماراثون الانتخابى إلى كرنفال احتفالى.

وبلغ عدد المواطنين ممن لهم حق التصويت بجميع أرجاء الجمهورية 59 مليونا و78 ألفًا و138 ناخبا يصوتون فى 13 ألفا و706 لجان فرعية تمثلها لجنة عامة، بإشراف 18 ألف قاض يعاونهم 110 آلاف موظف.

وأشادت البعثات الدولية بسير العملية الانتخابية خلال أيامها الثلاثة من حيث التنظيم الجيد وتسهيل البيانات والمعلومات أمام الناخبين، كما أشاد المراقبون الدوليون بدور الهيئة الوطنية للانتخابات فى توفير البيانات المطلوبة واستخراج بطاقات المراقبين، والرد على جميع الاستفسارات، بالإضافة إلى التأمين الجيد جدا خارج اللجان ، الأمر الذى بث الطمأنينة لدى الناخبين والمتابعين المصريين والأجانب على السواء.