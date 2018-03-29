video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
الخميس، 29 مارس 2018 05:59 ص
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

رئيس اللجنة العامة بالقاهرة الجديدة يتوجه بالشكر لقوات التأمين

الخميس، 29 مارس 2018 03:32 ص
رئيس اللجنة العامة بالقاهرة الجديدة يتوجه بالشكر لقوات التأمين فرز الأصوات





كتبت أمنية الموجي
إضافة تعليق

توجه المستشار سيد غانم، رئيس اللجنة العامة للاشراف على الانتخابات بالقاهرة الجديدة، بالشكر لرجال القوات المسلحة والشرطة، وقضاة اللجان الفرعية، لما بذلوه من مجهود لتأمين وتقديم المعاونة لسير العمل باللجان الانتخابية بالتجمع الخامس.

وجاء ذلك عقب الإعلان عن النتائج فرز التصويت باللجان الفرعية بالقاهرة الجديدة، حيث جاءت نتيجة الأصوات من إجمال كشف الناخبين الذي وصل ل 61000، ووصل عدد الحضور لـ19184، بنسبة 31.5% من الكشوف، وجاءت الأصوات الصحيحة 17149 صوتا وحصل عبد الفتاح السيسى على 16642 صوتا انتخابيا، بينما حصل موسى موصطفى موسى على 507 أصوات، وجاءت الأصوات الباطلة 2045.

وحصل المرشح عبد الفتاح السيسى على نسبة 97.04% من إجمالى الناخبين.

 

يذكر أن انتخابات رئاسة الجمهورية بدأت الإثنين 26 مارس واستمرت حتى العاشرة مساء الأربعاء 28 مارس وشهدت إقبالا كثيفا خلال الأيام الثلاثة وامتدت طوابير الناخبين لمسافات طويلة وسط فرحة وسعادة من المواطنين، وتحول الماراثون الانتخابى إلى كرنفال احتفالى.

وبلغ عدد المواطنين ممن لهم حق التصويت بجميع أرجاء الجمهورية 59 مليونا و78 ألفًا و138 ناخبا يصوتون فى 13 ألفا و706 لجان فرعية تمثلها لجنة عامة، بإشراف 18 ألف قاض يعاونهم 110 آلاف موظف.

وأشادت البعثات الدولية بسير العملية الانتخابية خلال أيامها الثلاثة من حيث التنظيم الجيد وتسهيل البيانات والمعلومات أمام الناخبين، كما أشاد المراقبون الدوليون بدور الهيئة الوطنية للانتخابات فى توفير البيانات المطلوبة واستخراج بطاقات المراقبين، والرد على جميع الاستفسارات، بالإضافة إلى التأمين الجيد جدا خارج اللجان ، الأمر الذى بث الطمأنينة لدى الناخبين والمتابعين المصريين والأجانب على السواء.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

اللجنة العامة لـ"قنايات" الشرقية: 15 ألفا و593 صوتا للسيسى و403 لموسى

مؤشرات: 95831 صوتا للسيسى و3948 لموسى فى 3 لجان عامة بالإسماعيلية

مؤشرات أولية.. اللجنة العامة 16 بالزيتون: 69637 صوتاً للسيسى و2181 لموسى

موعد اعلان النتائج

نتيجة الانتخابات

نتيجة انتخابات 2018

نتيجة الانتخابات المصرية

انتخابات الرئاسة

انتخابات مصر

الانتخابات الرئاسية

انتخابات الرئاسة المصرية

الانتخابات

لجان الانتخابات

انتخابات الرئاسة المصرية 2018

الانتخابات المصرية

اعرف لجنتك

اللجنة الوطنية للانتخابات

الانتخابات فى مصر

بالرقم القومى




لا تفوتك
أقوى رسالة من أطفال مصر للرئيس السيسى: "بنحبك جدا"

أقوى رسالة من أطفال مصر للرئيس السيسى: "بنحبك جدا"

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس بمحافظات مصر

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس بمحافظات مصر

بعد أيام من التحرش بطيران الإمارات.. قطر تزعم اختراق مقاتلة بحرينية مجالها الجوى.. شكوى كيدية فى مجلس الأمن ضد المنامة.. ومراقبون: محاولات يائسة لصرف النظر عن جرائم "إمارة الإرهاب" فى المنطقة

بعد أيام من التحرش بطيران الإمارات.. قطر تزعم اختراق مقاتلة بحرينية مجالها الجوى.. شكوى كيدية فى مجلس الأمن ضد المنامة.. ومراقبون: محاولات يائسة لصرف النظر عن جرائم "إمارة الإرهاب" فى المنطقة

بشائر الفوز.. مؤشرات أولية عن تقدم السيسى فى نتائج انتخابات الرئاسة 2018 بـ 9.2 مليون صوت حتى الآن.. منافسه موسى مصطفى موسى يحصل على 250 ألف صوت.. والانتهاء من 5934 لجنة فرعية واستمرار أعمال الفرز

بشائر الفوز.. مؤشرات أولية عن تقدم السيسى فى نتائج انتخابات الرئاسة 2018 بـ 9.2 مليون صوت حتى الآن.. منافسه موسى مصطفى موسى يحصل على 250 ألف صوت.. والانتهاء من 5934 لجنة فرعية واستمرار أعمال الفرز

مؤشرات أولية.. السيسى يحصد 38 ألفا و485 صوتا وموسى 2181 بلجان مطروح

مؤشرات أولية.. السيسى يحصد 38 ألفا و485 صوتا وموسى 2181 بلجان مطروح

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة