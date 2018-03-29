رئيس "القابضة للتأمين": شهادة "أمان" فاقت التوقعات.. وعروض جديدة مستقبلا

رئيس "القابضة للتأمين": شهادة "أمان" فاقت التوقعات.. وعروض جديدة مستقبلاالخميس، 29 مارس 2018 07:00 ص
الدكتور محمد يوسف رئيس القابضة للتامين
كتب عبد الحليم سالم
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أكد الدكتور محمد يوسف رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للتأمين، أن ما حققته شهادة أمان من عوائد، ومن إقبال جميع المواطنين عليها، فاق كل التوقعات.
وأضاف يوسف لـ"اليوم السابع" أنه من المنتظر أن يتم طرح شهادات مميزة الفترة المقبلة أيضا، فى ضوء تعليمات الرئيس عبد الفتاح السيسى المتعلقة بدعم الطبقات الفقيرة وعمال اليومية وعمال التراحيل، لافتا أن الشهادات الجديدة ستناسب كل طبقات المجتمع، وتمنحهم مزايا تأمينية عالية. وأشار محمد يوسف لأنه من المنتظر الإعلان عن النتائج المتوقعة للشركات التابعة خلال جمعيات الموازنة الفترة المقبلة.
وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي طلب بالتأمين على العمال، وتبنت القابضة للتأمين المبادرة من خلال تعاون شركة مصر لتأمينات الحياة مع البنوك الوطنية.
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