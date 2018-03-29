خالد عبدالغفار يضع حجر أساس كلية الفنون التطبيقية ويفتتح مستشفى أورام طنطا

طنطا - / أ ش أ /

قام الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى، اليوم الخميس، يرافقه اللواء أحمد ضيف صقر محافظ الغربية، بوضع حجر الأساس لكلية الفنون التطبيقية بجامعة طنطا، على طريق المحلة المنصورة (الطريق الدائرى).

وقاما الوزير والمحافظ، بمشاركة الدكتور مجدى سبع رئيس جامعة طنطا، بوضع حجر الأساس لمستشفى الجراحات بالمستشفى الجامعى، وافتتاح مستشفى الأورام أمام مستشفى الطوارئ الجامعى .

كما قام وزير التعليم العالى، بزيارة مركز أبحاث التعليم العالى فى المستشفى الجامعى.

وأكد الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى، على أن افتتاح منشآت جديدة بجامعة طنطا تتنوع بين وحدات علاجية وتشخيصية على أعلى مستوى ويعد عنصرًا مهمًا فى قيام الجامعة ومستشفياتها بوظائفها التعليمية والبحثية والخدمية على الوجه الأكمل.

وأضاف عبد الغفار - خلال جولته اليوم التى قام بها بجامعة طنطا والتى رافقه خلالها اللواء أحمد ضيف صقر محافظ الغربية والدكتور مجدى عبدالرؤوف سبع رئيس الجامعة - أن المستشفيات الجامعية تقوم بدور كبير فى خدمة المواطنين فضلًا عن تحملها عبء العلاج مع وزارة الصحة رغم ضعف ميزانيتها، موضحا أن مصر بها 109 مستشفيات جامعية، بطاقة استيعاب 30 ألفا و24 سريرا، منها 4661 عناية مركزية، و500 سرير عناية مركزة للأطفال.

وأشار وزير التعليم العالى، إلى أن أحد المحاور الرئيسية التى تقوم عليها خطة الوزارة هو ربط الجامعات بسوق العمل، مشيرًا إلى أن وضع حجر أساس كلية الفنون التطبيقية بجامعة طنطا يهدف إلى خدمة الصناعات الوطنية بمحافظة الغربية، ويصب فى إعداد خريج يستطيع أن يلبى احتياجات سوق العمل، مشيرًا إلى أن أحد تكليفات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية هو تطوير التعليم وإعداد الخريجين وفقا لمتطلبات سوق العمل.

وأشاد الوزير بدور محافظة الغربية فى دعم الجامعة، لافتًا إلى أن الجامعة تتمتع بمستوى تعليمى وعلمى وبحثى متميز، مطالبًا بضرورة أن ينعكس هذا على المستوى العالمى لترتيبها بين الجامعات، منوها عن أهمية العمل وبذل الجهود من أجل تحقيق المصالح العليا للوطن، وكذلك الاهتمام بمواجهة المشاكل ودعم التطوير داخل كافة الجامعات المصرية، لافتـًا إلى ضرورة التوسع فى إنشاء الجامعات الأهلية والأجنبية، لإتاحة تعليم متميز بمواصفات عالمية.

وشملت الجولة التى قام بها الدكتور خالد عبدالغفار وضع حجر الأساس لكلية الفنون التطبيقية بالجامعة، وافتتاح مستشفى الجراحات الجامعى على مساحة 2200 متر مكون من بدروم و9 أدوار متكررة، و70 سرير عناية مركزة جراحية، 630 سريرا داخليا، وافتتاح مستشفى الأورام بطاقة 66 سريرا داخليا و6 أسرة عناية مركزة مزودة بأجهزة تنفس صناعى، و25 سريرا لإعطاء علاج كيماوى خارجى، و2 معجل خطى عالى الطاقة و6 عيادات خارجية تخصصية وعيادة علاج ألم، ومعمل متكامل.

كما تم افتتاح وحدة تصوير بالأشعة البوزيترونية، وتفقد أيضا مراكز التميز لأبحاث السرطان والدلتا للتحكم ومنع انتشار أمراض الثلاسيميا (أنيميا البحر المتوسط) والبصمة الجينية للسرطان بجامعة طنطا، إلى جانب افتتاح مركز السكتة الدماغية، وافتتاح معرض للفنون التشكيلية والفنية يضم عددًا من الأعمال الإبداعية للطلاب.