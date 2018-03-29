تعليم كفر الشيخ يحصل على المركز الأول فى مسابقة القرآن الكريم







كفر الشيخ - محمد سليمان

حصل تعليم كفر الشيخ على المركز الأول فى المستوى الثانى والثالث لحفظة القرآن الكريم من الطلاب، بإشراف صلاح عثمان وكيل وزارة التربية والتعليم، وجمال فتح الله الجوهرى موجه عام التربية الإسلامية.

قال صلاح عثمان وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ إن الطالبتين نورهان أحمد عبد الرحمن بمدرسة قونة الإعدادية التابعة لإدارة قلين التعليمية، وحنين حمدين محمد بمدرس دمرو الإعدادية بإدارة سيدى سالم التعليمية، حصلتا على المركز الأول فى المستوى الثانى والثالث على مستوى الجمهورية لحفظة القرآن الكريم، التى نظمتها وزارة التربية والتعليم.

وأضاف وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، فى بيان له، أنه سيكرم الطالبتين المتفوقتين، وسيمنحهما شهادة تقدير، وجائزة مالية، مؤكداً أن طلاب كفر الشيخ حصلا على العديد من المراكز الأولى على مستوى الجمهورية فى العيد من الأنشطة والمسابقات.