تعليق الدراسة فى مدارس الشرقية لسوء الأحوال الجوية







الشرقية – إيمان مهنى

أصدر اللواء خالد سعيد محافظ الشرقية قرارًا بتعليق الدراسة اليوم الخميس، في جميع مدارس التربية والتعليم بمحافظة الشرقية للطلاب ، نظرًا لسوء الأحوال الجوية ، حفاظًا على صحة الطلاب .

كما أعلن المحافظ رفع حالة الطوارىء بكافة مستشفيات المحافظة والوحدات الصحية ومرفق الاسعاف ورفع درجة الاستعداد بجميع المراكز والأحياء لمواجهة تداعيات العاصفة الترابية التى تضرب المحافظة وتستمر حتى اليوم الخميس على كافة قرى ومراكز المحافظة ، وانعقاد غرفة العمليات المركزية بالمحافظة على مدار 24 ساعة لمتابعة حالة الطقس تزامنا مع عمليات فرز الأصوات بلجان الانتخابات الرئاسية.