تحسن الأحوال الجوية بسوهاج بعد ليلة مليئة بالعواصف الترابية

كان الدكتور أيمن عبد المنعم محافظ سوهاج قد قرر امس رفع درجة الاستعداد القصوى بجميع المديريات والهيئات والوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء والقرى واتخاذ الإجراءات الاحترازية اللازمة تحسبا لتحذيرات هيئة الأرصاد الجوية من عدم استقرار فى الأحوال الجوية.

وحذرت هيئة الأرصاد الجوية من تقلبات جوية حادة، حيث تنشط الرياح المثيرة للرمال والأتربة على كافة أنحاء الجمهورية تصل لحد العاصفة على أغلب الأنحاء، وظهور لسحب متوسطة ومنخفضة يصاحبها سقوط أمطار على شمال البلاد وحتى شمال الصعيد وتكون رعدية أحيانا، ومن المتوقع أن تشهد البلاد انخفاضا ملحوظا فى درجات الحرارة يتراوح بين 10 إلى 12 درجة بدء من اليوم الخميس.

وكلف عبد المنعم، مديرى المديريات ورؤساء الوحدات المحلية باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لمواجهة التقلبات الجوية، ومراجعة جميع الاستعدادات لمواجهة اى ظرف طارئ، والتأكد من تطهير جميع مخرات السيول، وتوفير كميات من المواد التموينية والبطاطين.