تحرير 1364 مخالفة فى حملة مرورية مكبرة بالإسكندرية







الإسكندرية – أسماء على بدر

تمكنت إدارة مرور الإسكندرية، من تحرير 1362 مخالفة مرورية فى حملة مكبرة، وفى إطار جهود المديرية لتفعيل قواعد قانون المرور وتحقيق الانضباط المرورى بالشوارع والميادين للحد من الحوادث حفاظا على أرواح وأموال المواطنين، قام ضباط إدارة المرور بحملة مرورية بدوائر أقسام المدينة.

وأسفرت الحملة عن تحرير مخالفات 4 موقف عشوائى، 10 بدون خوذه، 6 زجاج ملون ، 4عدم صلاحية الأنوار، 2مخالفة شروط التراخيص، 5 التحميل خارج الموقف، 9 دخان كثيف، محضر سيارات متروكة ، 9 مخالفة خط السير ، 2 قيادة تحت تأثير المخدر، 153 إجمالى حالات السحب 153 أجمالى حالات الونش.