تأخر إقلاع 5 رحلات دولية بمطار القاهرة







كتبت رحاب نبيل

شهدت حركة الطيران بمطار القاهرة الدولى، صباح اليوم الخميس، تأخر إقلاع 5 رحلات دولية عن مواعيدها المقررة بجدول التشغيل، بسبب سوء الأحوال الجوية.

وأفادت مصادر ملاحية بمطار القاهرة، بأن المطار شهد تأخر إقلاع 5 رحلات جوية عن مواعيدها المقررة بجدول التشغيل، لأكثر من ساعة، بسبب الأحوال الجوية التى تشهدها البلاد، حيث تأخر إقلاع طائرة مصر للطيران المتجهة إلى العاصمة العراقية بغداد رقم 637، فيما تأخر إقلاع طائرة مصر للطيران رقم 912 المتجهة إلى دبى، وتأخرت طائرة مصر للطيران رقم 885 المتجهة إلى نجامينا، وتأخرت رحلة مصر للطيران المتجهة إلى تل أبيب، فيما تأخرت طائرة شركة نيل إير المتجهة إلى أسوان، بسبب الأحوال الجوية.