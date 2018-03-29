برنامج الغذاء العالمى بالسودان يشيد بدعم الاتحاد الأوروبى خلال 2017

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أشاد برنامج الأغذية العالمى بالسودان، بالدعم الذى قدمه له الاتحاد الأوروبى والبالغ 6.5 مليون يورو خلال عام 2017، منوها بأن تلك المساعدات مكنت البرنامج من مواجهة تحديات جسيمة، تنتج عن النزوح والجفاف .

وأبدى البرنامج الأممى -فى بيان اليوم الخميس- امتنانه للحصول على دعم سخى من مكتب المفوضية الأوروبية للمساعدات الإنسانية والحماية المدنية (إيكو) خلال العام الماضى ما ساعده على التصدى للعديد من المشكلات، و مساعدة اللاجئين الفارين من النزاع فى جنوب السودان.



وتابع البيان "بفضل دعم الاتحاد الأوروبى، وصل برنامج الأغذية العالمى إلى حوالى 34 ألف لاجئ بالمساعدات الغذائية، وقدم لأكثر من 51 ألف طفل الدعم الغذائى للعلاج والوقاية من سوء التغذية، وتم توزيع ما يقرب من 500 طن مترى من الأغذية التكميلية الجاهزة للتناول".



وأشار البرنامج إلى استخدام مساهمة إضافية بقيمة 1.6 مليون يورو للوصول إلى أكثر من 1.2 مليون شخص من المستضعفين، من خلال التحويلات النقدية أو المساعدات الغذائية العامة فى 9 ولايات بالسودان، منوها بأن الاتحاد الأوروبى من المانحين الرئيسيين الذين يقفون دوماً بجانب أولئك الذين يحتاجون إلى المساعدة الضرورية.



ويعد الاتحاد الأوروبى أكبر الجهات المانحة لبرنامج الأغذية فى السودان، حيث ساهم بأكثر من 114 مليون يورو فى دعم المساعدات الإنسانية لعمليات البرنامج منذ عام 2012.

وفى عام 2017 وصل برنامج الأغذية العالمى إلى 3.6 مليون شخص من المستضعفين فى السودان من خلال مجموعة من الأنشطة تتضمن المساعدات الغذائية الطارئة، والتحويلات النقدية، والدعم التغذوى، وأنشطة بناء القدرة على الصمود لدعم المجتمعات المحلية حتى تصبح مستقلة.