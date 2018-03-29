انتحار حداد خلعته زوجته وحرمته من رؤية نجله فى أبو النمرس بالجيزة

انتحار حداد خلعته زوجته وحرمته من رؤية نجله فى أبو النمرس بالجيزةالخميس، 29 مارس 2018 12:31 م
انتحار حداد - أرشيفية
كتب بهجت أبو ضيف
إضافة تعليق
انتحر حداد بقطع شرايين يده، بسبب خلع زوجته له، وحرمانه من رؤية ابنه فى أبو النمرس، وحرر محضرا بالواقعة، وأخطرت النيابة للتحقيق.
تلقى رئيس مباحث مركز شرطة أبو النمرس، بلاغا يفيد انتحار أحد الأشخاص بقطع شرايين يده، وبإجراء التحريات تبين أن حداد قطع شرايين يده بعد علمه بخلع زوجته له وحرمانه من رؤية ابنه، وحرر محضرا بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.
إضافة تعليق
بعد أيام من التحرش بطيران الإمارات.. قطر تزعم اختراق مقاتلة بحرينية مجالها الجوى.. شكوى كيدية فى مجلس الأمن ضد المنامة.. ومراقبون: محاولات يائسة لصرف النظر عن جرائم "إمارة الإرهاب" فى المنطقة
بشائر الفوز.. مؤشرات أولية عن تقدم السيسى فى نتائج انتخابات الرئاسة 2018 بـ 9.2 مليون صوت حتى الآن.. منافسه موسى مصطفى موسى يحصل على 250 ألف صوت.. والانتهاء من 5934 لجنة فرعية واستمرار أعمال الفرز
اضف تعليق
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة
مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
عدد الردود 0
بواسطة:
Mohamed
بجد
على كدة الستات لها الجنة مهى بتتطلق و بتاخد العيال و بتتجوز تانى