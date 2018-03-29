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انتحار حداد خلعته زوجته وحرمته من رؤية نجله فى أبو النمرس بالجيزة

الخميس، 29 مارس 2018 12:31 م
انتحار حداد خلعته زوجته وحرمته من رؤية نجله فى أبو النمرس بالجيزة انتحار حداد - أرشيفية





كتب بهجت أبو ضيف
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انتحر حداد بقطع شرايين يده، بسبب خلع زوجته له، وحرمانه من رؤية ابنه فى أبو النمرس، وحرر محضرا بالواقعة، وأخطرت النيابة للتحقيق. 
 
 
تلقى رئيس مباحث مركز شرطة أبو النمرس، بلاغا يفيد انتحار أحد الأشخاص بقطع شرايين يده، وبإجراء التحريات تبين أن حداد قطع شرايين يده بعد علمه بخلع زوجته له وحرمانه من رؤية ابنه، وحرر محضرا بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق. 
 

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التعليقات 1

عدد الردود 0

بواسطة:

Mohamed

بجد

على كدة الستات لها الجنة مهى بتتطلق و بتاخد العيال و بتتجوز تانى

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