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الخميس، 29 مارس 2018 05:57 ص
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اليوم.. عقد الجمعيات العامة لشركات الدلتا للصلب والنحاس ومصر للألومنيوم

الخميس، 29 مارس 2018 05:00 ص
اليوم.. عقد الجمعيات العامة لشركات الدلتا للصلب والنحاس ومصر للألومنيوم الدكتور مدحت نافع رئيس القابضة المعدنية





كتب عبد الحليم سالم
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 تعقد اليوم الخميس 3 جمعيات عامة لشركات الدلتا للصلب والنحاس المصرية ومصر للألومنيوم، لمناقشة الموازنات التخطيطية للشركات عن العام المالى 2018-2019، وذلك برئاسة الدكتور مدحت نافع رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات المعدنية رئيس الجمعيات.

 

يشهد الجمعيات اعضاء مجلس ادارة القابضة ورؤساء الشركات وممثلو الجهاز المركزى للمحاسبات. وشهدت الشركات السابقة تحسنا فى إيراداتها وأرباحها الفرة الماضية، وسط توقعات بنمو أرباحها خلال عام الموازنة.

 

وكانت الجمعية العامة لشركة النصر للمواسير برئاسة الدكتور مدحت نافع قبلت استقالة رئيس الشركة ماجد أحمد حسن، وعينت سيد عبد الصادق خلفا له، مع منحه مهلة لتعديل الموازنة التخطيطية القادمة كما منحت مهلة لشركة النصر للمطروقات لتعديل الموازنة التخطيطية أيضا واعتمدت موازنة شركة السبائك الحديدية بأسوان.


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