الموسيقار عمر خيرت يحيى حفلًا غنائيًا "حكاية زمن" بالجامعة الأمريكية غدًا

الموسيقار عمر خيرت يحيى حفلًا غنائيًا "حكاية زمن" بالجامعة الأمريكية غدًاالخميس، 29 مارس 2018 05:19 ص
الموسيقار عمر خيرت
وائل ربيعى
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يحيى الموسيقار عمر خيرت حفل غنائي بالجامعة الامريكية بالقاهرة، تحت شعار "حكاية زمن"، غدًا الجمعة، وذلك على مسرح الجامعة بالقاهرة الجديدة.
وقال الطلاب المنظمون للحفل، إنه سيتم فتح البوابات للدخول الحفل من 5 مساء إلى 7 مساء، مشددة على أن الزى الخاص بالحفل هو الرسمى.
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