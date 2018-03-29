الملحقية الثقافية السعودية تهنئ قطان بمنصبة الجديد وزيراً للشؤون الأفريقية

السفارة تودع عميد السفراء العرب..
الملحقية الثقافية السعودية تهنئ قطان بمنصبة الجديد وزيراً للشؤون الأفريقيةالخميس، 29 مارس 2018 10:01 ص
الملحقية الثقافية السعودية تكرم أحمد قطان
كتبت آمال رسلان
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هنأت الملحقية الثقافية بسفارة خادم الحرمين الشريفين بالقاهرة وجميع منسوبيها بجهورية مصر العربية، السفير أحمد بن عبد العزيز قطان بتعيينه وزير دولة لشؤون الدول الافريقية فى وزارة الخارجية السعودية.
وقدم الملحق الثقافى بالإنابة الأستاذ وليد بن عبد الرحمن الزين، للوزير قطان هدية تذكارية تقديراً لدعمة ومؤازرة الملحقية الدائمة فى كافة المحافل والمعارض، وإبراز ما تذخر به المملكة من فكر وثقافة فى كافة أوجه المعرفة ، وأيضا حرصه الدائم على تذليل جميع الصعوبات التى تواجه الملحقية والطلبة الدارسين بجمهورية مصر العربية .
وعبرت الملحقية الثقافية فى بيان رسمى لها عن تمنيها له بالتوفيق والسداد لما يحبه الله ويرضى فى عملة القادم وأن يخدم دينه ودولته على أكمل وجه.
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