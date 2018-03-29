المؤشرات الأولية.. السيسي يحصل على 371489 صوتا مقابل 9623 لموسى بدمياط







أظهرت نتائج فرز اللجان العامة العشر لمحافظة دمياط، حصول عبد الفتاح السيسى على 371 ألفا و489 صوتا، بينما حصل موسى مصطفى موسى على 9623 صوتا.

وبلغ إجمالى عدد الأصوات 411079 صوتا، منها 29967 صوتا باطلا، كما بلغت الأصوات الصحيحة 381112 صوتا.

يذكر أن إجمالى عدد الناخبين بمحافظة دمياط وفقًا لتقرير اللجنة المشرفة على انتخابات الرئاسة بالمحافظة 983290 ناخبًا، وعدد المقار الانتخابية 10 مقرات انتخابية عامة وعدد المراكز الانتخابية 225 مركزا انتخابيا وعدد اللجان الانتخابية 251 لجنة فرعية.

ويبلغ عدد من لهم حق التصويت بجميع أرجاء الجمهورية 59 مليونا و78 ألفًا و138 ناخبا يصوتون فى 13 ألفا و706 لجان فرعية تمثلها 367 لجنة عامة، بإشراف 18 ألف قاض يعاونهم 110 آلاف موظف.