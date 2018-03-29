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اللجنة العامة لـتمى الأمديد بالدقهلية: السيسي 55806 صوتًا وموسى 1101

الخميس، 29 مارس 2018 03:33 ص
اللجنة العامة لـتمى الأمديد بالدقهلية: السيسي 55806 صوتًا وموسى 1101 فرز الأصوات





الدقهلية شريف الديب
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أعلنت اللجنة العامة لمركز ومدينة تمى الأمديد بمحافظة الدقهلية، بعد انتهاء عمليات الفرز، أنه بلغ عدد المقيدين بالجداول الانتخابية 115713 صوتا، وبلغ عدد الحضور 59770 صوتا، وبلغ عدد الأصوات الباطلة 2863، وبلغ عدد الأصوات الصحيحة 56907، وحصل المرشح الأول عبد الفتاح السيسى 55806 صوتا، وحصل المرشح الثانى موسى مصطفى موسى 1101 صوت.

 

يذكر أن انتخابات رئاسة الجمهورية بدأت منذ الاثنين الماضى 26 الشهر الجارى، واستمرت حتى الـ10 مساء أمس الأربعاء الموافق 28 مارس 2018، وشهدت إقبالا كثيفا خلال الأيام الثلاثة وامتدت طوابير الناخبين لمسافات طويلة وسط فرحة وسعادة من المواطنين، وتحول الماراثون الانتخابى إلى كرنفال احتفالى.وبلغ عدد المواطنين ممن لهم حق التصويت بجميع أرجاء الجمهورية 59 مليونا و78 ألفًا و138 ناخبا يصوتون فى 13 ألفا و706 لجان فرعية تمثلها 367 لجنة عامة، بإشراف 18 ألف قاض يعاونهم 110 آلاف موظف.

 

وأشادت البعثات الدولية بسير العملية الانتخابية خلال أيامها الثلاثة من حيث التنظيم الجيد وتسهيل البيانات والمعلومات أمام الناخبين، كما أشاد المراقبون الدوليون بدور الهيئة الوطنية للانتخابات فى توفير البيانات المطلوبة واستخراج بطاقات المراقبين، والرد على جميع الاستفسارات، بالإضافة إلى التأمين الجيد جدًا خارج اللجان، وهو الأمر الذى بث الطمأنينة لدى الناخبين والمتابعين المصريين والأجانب على السواء.

 


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