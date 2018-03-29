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اللجنة العامة بدار السلام: السيسى حصل على 62100 صوتا وموسى مصطفى 2525

الخميس، 29 مارس 2018 03:11 ص
اللجنة العامة بدار السلام: السيسى حصل على 62100 صوتا وموسى مصطفى 2525 فرز أصوات





كتب هاشم الفخراني
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أعلن المستشار محمد عادل رئيس اللجنة العامة، لدائرة دار السلام والمنعقدة بمركز شباب دار السلام، حصول المرشح عبد الفتاح السيسى على 62100 صوتا، فيما حصل المرشح موسى مصطفى موسى على 2525 صوتا.

 

وأضاف رئيس اللجنة العامة، خلال إعلان النتيجة أن عدد الأصوات الباطلة بلغ 8526 ونسبة الحضور بلغت 30%.

 

يذكر أن انتخابات رئاسة الجمهورية بدأت الإثنين 26 مارس واستمرت حتى العاشرة مساء أمس الأربعاء 28 مارس وشهدت إقبالا كثيفا خلال الأيام الثلاثة وامتدت طوابير الناخبين لمسافات طويلة وسط فرحة وسعادة من المواطنين، وتحول الماراثون الانتخابى إلى كرنفال احتفالى .

 

وبلغ عدد المواطنين ممن لهم حق التصويت بجميع أرجاء الجمهورية 59 مليونا و78 ألفًا و138 ناخبا يصوتون فى 13 ألفا و706 لجان فرعية تمثلها لجنة عامة، بإشراف 18 ألف قاض يعاونهم 110 آلاف موظف.

 

وأشادت البعثات الدولية بسير العملية الانتخابية خلال أيامها الثلاثة من حيث التنظيم الجيد وتسهيل البيانات والمعلومات أمام الناخبين ،كما أشاد المراقبون الدوليون بدور الهيئة الوطنية للانتخابات فى توفير البيانات المطلوبة واستخراج بطاقات المراقبين، والرد على جميع الاستفسارات ، بالإضافة إلى التأمين الجيد جدا خارج اللجان ، الأمر الذى بث الطمأنينة لدى الناخبين والمتابعين المصريين والأجانب على السواء.

 

 


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