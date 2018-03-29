الكهرباء ترفع حالة الطوارئ بسبب نشاط الرياح والعواصف

أكد مصدر مسئول بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة أنه تم رفع حالة الطوارئ بجميع شركات الكهرباء سواء النقل أو التوزيع تحسبا لحدوث أعطال ناتجة عن سوء الأحوال الجوية ووجود عواصف ترابية ورياح شديدة.



وأوضح المصدر، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أنه تم رفع حالة الطوارئ بعد تأثر عدد من أبراج الكهرباء مساء أمس العواصف الرملية والرياح الشديدة بمدينة توشكى، وهو ما أدى إلى انقطاع التيار الكهربائى عن بعض المناطق المجاورة، وتمت إعادة التيار بعد وقت قصير نتيجة تدخل الفرق الفنية بشكل سريع.



وأشار المصدر إلى أن أبراج الكهرباء تتأثر دائما بالرياح الشديدة والعواصف الرملية ويكون لها تأثير سيئ على مستوى الخدمة، مشيرا إلى أن سقوط الأمطار ليس له أى أضرار على أبراج الكهرباء بل إنها تساعد على تنظيف البرج من الأتربة.