الكهرباء تحتفل بتخريج 8 متدربين من زامبيا ونيجيريا بمجال "تقييم التأثير البيئى"

شهد صباح اليوم الخميس المهندس محمد الطبلاوى، العضو المتفرغ للتخطيط والبحوث ومشروعات التوليد وشركات الخدمات بالشركة القابضة لكهرباء مصر، وعدد من قيادات القطاع، بالنيابة عن المهندس جابر دسوقى رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر احتفالية تخريج 8 متدربين من دولتى زامبيا ونيجيريا فى البرامج التدريبي " تقييم التأثير البيئى ".



وأكد الطبلاوى، فى بيان له اليوم، على تقدير مصر العميق للجذور والعلاقات الإفريقية فضلاً عن إدراكها الجيد للتحديات المشتركة التى تواجه القارة الأفريقية بأكملها ، موكدا على حرص مصر الدائم على العمل المشترك مع الأشقاء الأفارقة من أجل تحقيق طموحاتنا المشروعة ليعم السلام والاستقرار والرخاء والتنمية المستدامة.



وتأتى هذه البرامج التدريبية فى إطار التعاون الثنائى بين الشركة القابضة لكهرباء مصرEEHC واتحاد خدمات الطاقة بإفريقيا APUA لتحسين جودة خدمات الطاقة المقدمة بالدول الإفريقية والمساهمة فى بناء القدرات وتنمية المهارات للمشاركين الأفارقة فى مختلف مجالات الكهرباء من خلال التدريب النظرى والعملى المقدم من جانب الخبراء بالشركة القابضة لكهرباء مصر.



وأضاف أنه تم الإتفاق بين الشركة القابضة لكهرباء مصر وإتحاد خدمات الطاقة بإفريقيا وفقاً لبروتوكول الشبكة الأفريقية للمراكز المتميزة فى مجال الكهرباء ANCEE على تنفيذ عدد من البرامج التدريبية كجزء من أنشطة الشبكة الأفريقية للمراكز المتميزة فى مجال الكهرباء .



كما أكد أن قطاع الكهرباء يستمر فى تقديم الدورات التدريبية معرباً عن رغبته فى دعم وتعزيز أواصر التعاون بين الدول الأفريقية لتحقيق الأهداف المرجوة من هذه البرامج التدريبية لدعم العلاقات المشتركة والتى ستعود بالمنفعة على كافة الأطراف .



وأعرب المتدربون عن تقديرهم وعرفانهم للدور المتميز والجهود التى يبذلها قطاع الكهرباء والطاقة المصرى فى إعداد وتنظيم الدورات التدريبية لتحقيق الاستفادة القصوى منها.