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القوات العراقية تقتل إرهابيا خطط لتفجير مبنى لإقامة المراسم الحسينية بكركوك

الخميس، 29 مارس 2018 02:32 م
القوات العراقية تقتل إرهابيا خطط لتفجير مبنى لإقامة المراسم الحسينية بكركوك الشرطة العراقية ـ صورة أرشيفية





بغداد (أ ش أ)
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أعلن قائد العمليات الخاصة فى محافظة كركوك العراقية اللواء الركن ،معن السعدى، اليوم الخميس، مقتل إرهابى كان يخطط لتفجير حسينية (مبنى لإقامة المراسم الحسينية) قيد الإنشاء بساحة الاحتفالات وسط المحافظة.

وقال السعدى فى بيان أوردته قناة (السومرية نيوز) - إن "الخلية الإستخبارية لأبطال جهاز مكافحة الإرهاب، وبمساندة التشكيلات الأمنية فى مدينة كركوك وبعد متابعة دقيقه تمكنوا من ملاحقة أحد عناصر تنظيم داعش الإرهابى، والذى كان يخطط لزرع عبوة ناسفة فى حسينية قيد الإنشاء بساحة الإحتفال وتم الإشتباك معه بعد رفضه تسليم نفسه مما أدى إلى مقتله".

وأشار السعدى إلى أن "معلوماتنا الأستخبارية تؤكد بأن الإرهابى الذى تم قتله هو مسئول عن زرع عبوة ناسفة أمام محل تجارى بحى تسعين قبل أيام.

وجدد السعدى تأكيده لمواطنى كركوك، أن أبطال جهاز مكافحة الإرهاب والتشكيلات الأمنية تعمل لأجل حماية كركوك ومواطنيها ولن تسمح لمن يسعى لضرب جهود الاستقرار والسلام التى تشهدها المدينة بعد نجاح تطبيق خطة فرض القانون.

 


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