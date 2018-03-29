"الصليب الأحمر" تعلن مقتل وإصابة 2 من عمالها جراء انفجار مقديشيو







مقديشيو (أ ش أ)

أعلنت اللجنة الدولية للصليب الأحمر مقتل أحد عمالها جراء انفجار سيارة بالعاصمة الصومالية مقديشيو، وأوضحت اللجنة -فى بيان نقلت عنه شبكة "فوكس نيوز" الأمريكية اليوم الخميس- أن عبد الحفيظ يوسف إبراهيم الصومالى الجنسية لقى مصرعه إثر الإصابات التى ألمت به جراء الانفجار الذى وقع مساء أمس الأربعاء، مضيفة أن عاملا آخر لا زال يتعافى من إصابات طفيفة.

كما أعربت المنظمة عن صدمتها العميقة وانزعاجها الشديد إزاء الهجوم الذى أعلنت حركة "الشباب" مسؤوليتها عنه.

وكانت الشرطة الصومالية أعلنت إصابة ثلاثة أشخاص آخرين جراء انفجار قنبلة كانت مثبتة بسيارة الضحايا قرب مكتب اللجنة الدولية للصليب الأحمر.