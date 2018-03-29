video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
الخميس، 29 مارس 2018 05:35 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

"الصليب الأحمر" تعلن مقتل وإصابة 2 من عمالها جراء انفجار مقديشيو

الخميس، 29 مارس 2018 02:56 م
"الصليب الأحمر" تعلن مقتل وإصابة 2 من عمالها جراء انفجار مقديشيو الشرطة الصومالية ـ صورة أرشيفية





مقديشيو (أ ش أ)
إضافة تعليق

أعلنت اللجنة الدولية للصليب الأحمر مقتل أحد عمالها جراء انفجار سيارة بالعاصمة الصومالية مقديشيو، وأوضحت اللجنة -فى بيان نقلت عنه شبكة "فوكس نيوز" الأمريكية اليوم الخميس- أن عبد الحفيظ يوسف إبراهيم الصومالى الجنسية لقى مصرعه إثر الإصابات التى ألمت به جراء الانفجار الذى وقع مساء أمس الأربعاء، مضيفة أن عاملا آخر لا زال يتعافى من إصابات طفيفة.

كما أعربت المنظمة عن صدمتها العميقة وانزعاجها الشديد إزاء الهجوم الذى أعلنت حركة "الشباب" مسؤوليتها عنه.

وكانت الشرطة الصومالية أعلنت إصابة ثلاثة أشخاص آخرين جراء انفجار قنبلة كانت مثبتة بسيارة الضحايا قرب مكتب اللجنة الدولية للصليب الأحمر.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

مقتل وإصابة 7 أشخاص فى اشتباكات جنوبى الصومال

مسلحون مجهولون يغتالون نائبة فى برلمان ولاية جنوب غرب الصومال

الصليب الاحمر

مقديشيو

الصومال

اخبار العرب

الشرطه الصوماليه




لا تفوتك
القوات المسلحة تعلن قبول دفعة جديدة من خريجى الجامعات.. اعرف التفاصيل

القوات المسلحة تعلن قبول دفعة جديدة من خريجى الجامعات.. اعرف التفاصيل

الأرصاد: رياح عاصفة محملة بأتربة وأمطار رعدية بأغلب الأنحاء والصغرى 15درجة

الأرصاد: رياح عاصفة محملة بأتربة وأمطار رعدية بأغلب الأنحاء والصغرى 15درجة

صور.. مؤشرات أولية لنتائج انتخابات الرئاسة .. السيسى يتفوق بأكثر من 90% من الأصوات وموسى مصطفى ينافس الأصوات الباطلة.. نسبة المشاركة تتجاوز الـ 23 مليون صوت.. والوطنية للانتخابات تعلن النتائج الرسمية 2 أبريل

صور.. مؤشرات أولية لنتائج انتخابات الرئاسة .. السيسى يتفوق بأكثر من 90% من الأصوات وموسى مصطفى ينافس الأصوات الباطلة.. نسبة المشاركة تتجاوز الـ 23 مليون صوت.. والوطنية للانتخابات تعلن النتائج الرسمية 2 أبريل

هل يخفض البنك المركزى سعر الفائدة مجددا فى اجتماعه اليوم؟.. توقعات بخفضها 100 نقطة بعد تراجع التضخم.. ومحللون: استمرار تطبيق سياسات توسعية لتحفيز نمو الاستثمار الخاص.. والوقت الحالى هو الأمثل

هل يخفض البنك المركزى سعر الفائدة مجددا فى اجتماعه اليوم؟.. توقعات بخفضها 100 نقطة بعد تراجع التضخم.. ومحللون: استمرار تطبيق سياسات توسعية لتحفيز نمو الاستثمار الخاص.. والوقت الحالى هو الأمثل

فيديو معلوماتى.. غرامات إلقاء القمامة ورش المياه بشوارع القاهرة والجيزة

فيديو معلوماتى.. غرامات إلقاء القمامة ورش المياه بشوارع القاهرة والجيزة

الأهلي يعترف بإمكانية قطع إعارة صالح جمعة للسعودية

الأهلي يعترف بإمكانية قطع إعارة صالح جمعة للسعودية

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة