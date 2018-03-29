"الصحة والإسعاف" تواصلان رفع حالة الطوارئ لاستمرار العاصفة الترابية بالأقصر

الأقصر – أحمد مرعى

أعلن الدكتور السيد أحمد عبد الجواد وكيل وزارة الصحة بمحافظة الأقصر، عن استمرار رفع حالة الاستعدادات إلى الدرجة القصوى بجميع مستشفيات المحافظة وخاصة مستشفى الصدر بإسنا، وذلك تزامنًا مع العاصفة الترابية التى تجتاح البلاد.

وأكد وكيل وزارة الصحة، على جاهزية أقسام الاستقبال والطوارئ والرعايات المركزة وتوافر أسطوانات الأكسجين وموسعات الشعب الهوائية وأدوية الجهاز التنفسى بالمستشفيات.

وفى سياق متصل، أوضح الدكتور معمر عبد الهادى مدير مرفق الإسعاف بالأقصر، أن غرفة عمليات هيئة الإسعاف بالمحافظة تعمل على مدار 24 ساعة لتتلقى البلاغات لضمان سرعة التحرك ومواجهة أى ظرف طارئ، مشيراً إلى وقف الراحات للعاملين بالإسعاف.

ومن جهة اخرى، قال الدكتور تامر صلاح وكيل وزارة التموين بالمحافظة، إن رصيد المواد التموينية آمن، لافتاً إلى تسلم جميع المخابز حصتها من الدقيق، ووصول نسبة تسليم المواد التموينية لشهر مارس الجارى إلى 94% حتى الآن، مضيفاً أن عمل غرفة عمليات المديرية على مدار 24 ساعة واتصالها مباشرة بغرفة عمليات ديوان المحافظة.

ومن جانبه، أعلن العميد محمد صلاح مدير إدارة المرور بالأقصر، عن مراقبة سرعة السيارات على الطرق السريعة، والتنبيه على قائدى السيارات بالالتزام بالسرعات المقررة فى حالة تزايد سرعة الرياح، وضرورة مراعاة كافة اشتراطات الأمن والسلامة المرورية.

جدير بالذكر أن محافظ الأقصر محمد بدر، قد أصدر قراراً بوقف حركة الملاحة النهرية ورحلات البالون الطائر وإغلاق الطرق الصحراوية بمداخل ومخارج المحافظة، وتعليق الدراسة فى كافة مدارس المحافظة اليوم الخميس، واتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية اللازمة تحسبًا لتحذيرات هيئة الأرصاد الجوية من عدم استقرار الأحوال الجوية على خلفية العاصفة الترابية التى شهدتها البلاد مساء أمس الأربعاء وأدت إلى انخفاض مستوى الرؤية وانتشار الأتربة فى الشوارع والطرقات.