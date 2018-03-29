video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
الخميس، 29 مارس 2018 09:37 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

الشرطة العراقية: اعتقال 12 داعشيا وتفكيك 6 عبوات ناسفة فى الموصل

الخميس، 29 مارس 2018 09:02 م
الشرطة العراقية: اعتقال 12 داعشيا وتفكيك 6 عبوات ناسفة فى الموصل قوات الجيش العراقى





أ ش أ
إضافة تعليق

أعلن قائد شرطة نينوى العميد الركن حمد نامس الجبورى، اليوم الخميس، اعتقال 12 عنصرا من تنظيم "داعش" وتفكيك 6 عبوات ناسفة فى عملية نوعية غرب الموصل.

وقال الجبورى - فى تصريحات أوردتها قناة (السومرية نيوز) العراقية - إن قطعات شرطة نينوى وبإسناد قوات التحالف وبالتنسيق مع جهاز المخابرات العراقى نفذت عملية أمنية استباقية ضد أوكار عصابات "داعش"، تم خلالها القبض على 12 عنصرا منهم وتفكيك 6 عبوات ناسفة ".

وأضاف أن العملية الاستباقية تم تنفيذها فى قرية البوير غرب مدينة الموصل، مشيرا إلى أنها شملت أيضا تدمير ثلاثة أنفاق تستخدمها عناصر التنظيم الإجرامى.

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

نائب رئيس برلمان العراق: بغداد والقاهرة يؤديان دورا مهما فى أمن المنطقة

العراق تنوي توفير السكر والزيوت لبرنامج دعم الغذاء من الإنتاج المحلي

الجيش التركى يقيم قاعدة عسكرية قرب الحدود مع العراق

رئيس حكومة كردستان العراق: سنتخذ كافة الإجراءات لمنع الفوضى فى مدن الإقليم

الجيش العراقى

العراق

داعش

أخبار عربية

أخبار العالم اليوم




لا تفوتك
القوات المسلحة تعلن قبول دفعة جديدة من خريجى الجامعات.. اعرف التفاصيل

القوات المسلحة تعلن قبول دفعة جديدة من خريجى الجامعات.. اعرف التفاصيل

الأرصاد: رياح عاصفة محملة بأتربة وأمطار رعدية بأغلب الأنحاء والصغرى 15درجة

الأرصاد: رياح عاصفة محملة بأتربة وأمطار رعدية بأغلب الأنحاء والصغرى 15درجة

صور.. مؤشرات أولية لنتائج انتخابات الرئاسة .. السيسى يتفوق بأكثر من 90% من الأصوات وموسى مصطفى ينافس الأصوات الباطلة.. نسبة المشاركة تتجاوز الـ 23 مليون صوت.. والوطنية للانتخابات تعلن النتائج الرسمية 2 أبريل

صور.. مؤشرات أولية لنتائج انتخابات الرئاسة .. السيسى يتفوق بأكثر من 90% من الأصوات وموسى مصطفى ينافس الأصوات الباطلة.. نسبة المشاركة تتجاوز الـ 23 مليون صوت.. والوطنية للانتخابات تعلن النتائج الرسمية 2 أبريل

هل يخفض البنك المركزى سعر الفائدة مجددا فى اجتماعه اليوم؟.. توقعات بخفضها 100 نقطة بعد تراجع التضخم.. ومحللون: استمرار تطبيق سياسات توسعية لتحفيز نمو الاستثمار الخاص.. والوقت الحالى هو الأمثل

هل يخفض البنك المركزى سعر الفائدة مجددا فى اجتماعه اليوم؟.. توقعات بخفضها 100 نقطة بعد تراجع التضخم.. ومحللون: استمرار تطبيق سياسات توسعية لتحفيز نمو الاستثمار الخاص.. والوقت الحالى هو الأمثل

فيديو معلوماتى.. غرامات إلقاء القمامة ورش المياه بشوارع القاهرة والجيزة

فيديو معلوماتى.. غرامات إلقاء القمامة ورش المياه بشوارع القاهرة والجيزة

الأهلي يعترف بإمكانية قطع إعارة صالح جمعة للسعودية

الأهلي يعترف بإمكانية قطع إعارة صالح جمعة للسعودية

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة