الشرطة العراقية: اعتقال 12 داعشيا وتفكيك 6 عبوات ناسفة فى الموصل

الشرطة العراقية: اعتقال 12 داعشيا وتفكيك 6 عبوات ناسفة فى الموصلالخميس، 29 مارس 2018 09:02 م
قوات الجيش العراقى
أ ش أ
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أعلن قائد شرطة نينوى العميد الركن حمد نامس الجبورى، اليوم الخميس، اعتقال 12 عنصرا من تنظيم "داعش" وتفكيك 6 عبوات ناسفة فى عملية نوعية غرب الموصل.
وقال الجبورى - فى تصريحات أوردتها قناة (السومرية نيوز) العراقية - إن قطعات شرطة نينوى وبإسناد قوات التحالف وبالتنسيق مع جهاز المخابرات العراقى نفذت عملية أمنية استباقية ضد أوكار عصابات "داعش"، تم خلالها القبض على 12 عنصرا منهم وتفكيك 6 عبوات ناسفة ".
وأضاف أن العملية الاستباقية تم تنفيذها فى قرية البوير غرب مدينة الموصل، مشيرا إلى أنها شملت أيضا تدمير ثلاثة أنفاق تستخدمها عناصر التنظيم الإجرامى.
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