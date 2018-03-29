الشرطة العراقية: اعتقال 12 داعشيا وتفكيك 6 عبوات ناسفة فى الموصل







أ ش أ

أعلن قائد شرطة نينوى العميد الركن حمد نامس الجبورى، اليوم الخميس، اعتقال 12 عنصرا من تنظيم "داعش" وتفكيك 6 عبوات ناسفة فى عملية نوعية غرب الموصل.

وقال الجبورى - فى تصريحات أوردتها قناة (السومرية نيوز) العراقية - إن قطعات شرطة نينوى وبإسناد قوات التحالف وبالتنسيق مع جهاز المخابرات العراقى نفذت عملية أمنية استباقية ضد أوكار عصابات "داعش"، تم خلالها القبض على 12 عنصرا منهم وتفكيك 6 عبوات ناسفة ".

وأضاف أن العملية الاستباقية تم تنفيذها فى قرية البوير غرب مدينة الموصل، مشيرا إلى أنها شملت أيضا تدمير ثلاثة أنفاق تستخدمها عناصر التنظيم الإجرامى.