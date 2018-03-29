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الشارقة تشهد إطلاق الشبكة العربية للاتصال الحكومى بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا

الخميس، 29 مارس 2018 12:13 م
الشارقة تشهد إطلاق الشبكة العربية للاتصال الحكومى بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا مجلس إعلام الشارقة





الشارقة محمد سالمان
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أطلق المركز الدولى للاتصال الحكومى، التابع للمكتب الإعلامى لحكومة الشارقة، أمس الأربعاء، الشبكة العربية للاتصال الحكومى فى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بهدف الارتقاء بقدرات العاملين فى قطاع الاتصال الحكومى، وذلك على هامش فعاليات الدورة السابعة من المنتدى الدولى للاتصال الحكومى، التى تقام فى مركز إكسبو الشارقة تحت شعار "الألفية الرقمية.. إلى أين؟"، وتختتم فعالياتها اليوم الخميس.

 

وتم إطلاق الشبكة، بحضور الشيخ سلطان بن أحمد القاسمى، رئيس مجلس الشارقة للإعلام، وطارق علاى، مدير المكتب الإعلامى لحكومة الشارقة، وجواهر النقبى، مدير المركز الدولى للاتصال الحكومى، وعدد من جهات الاتصال من مصر، والكويت، والبحرين، والسعودية، الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، وعدد من كبار الشخصيات وضيوف المنتدى.

 

وجاء الإعلان عن الشبكة فى إطار حرص المركز على بناء منظومة إقليمية متميزة فى فكر الاتصال الحكومى، تسعى إلى ترسيخ وتعزيز التعاون المشترك بما يتعلق بأساليب الاتصال الحكومى، وتطوير أطر العمل الإقليمى من خلال الاعتماد على مجموعة من الأهداف الرئيسة، والمهام الأساسية التى تُعنى بدعم قادة المستقبل، وتطوير المستويات المهنية، والاستفادة من موارد المعرفة عبر شبكة الإنترنت، وتنظيم وعقد لقاءات وفعاليات متخصصة على نطاق واسع.

 

وقال الشيخ سلطان بن أحمد القاسمى: "يترجم إطلاق الشبكة العربية للاتصال الحكومى فى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا رؤية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمى، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، بإحداث تطور نوعى وملموس فى منظومة الاتصال الحكومى، عبر المساهمة فى دعم قدرات العاملين بهذا القطاع، وتمكينهم من مواكبة أحدث التطورات المهنية لتعزيز التواصل بين الحكومات والجمهور، والمساهمة فى عملية التنمية المستدامة".

 

 وأضاف رئيس مجلس الشارقة للإعلام: "فى كلّ عام ينبثق عن المنتدى عدد من التوصيات الهادفة إلى تعزيز الوعى بالاتصال الحكومى، وتطوير برامجه وآلياته، ودعم مسؤولى الاتصال الحكومى وتمكين أدوارهم، بما يسهم فى مدّ جسور التواصل بين مختلف حكومات المنطقة من جهة، وقطاعات الأعمال والمؤسسات من جهة أخرى، وبناء علاقات وثيقة مع الجمهور حتى نتمكن من إيصال الرسائل الحكومية بفاعلية تماشيًا مع الخطط الاستراتيجية التى تمضى إمارة الشارقة فى تدعيم أساساتها".

 

وستتيح الشبكة لأعضائها الدخول إلى مكتبتها الخاصة المزوّدة بكم كبير من البحوث، والدراسات، والتقارير الخاصة، التى تتناول مواضيع متعددة ضمن الاتصال الحكومى وأحدث الممارسات المهنية المرتبطة به، كما ستفتح الشبكة المجال للأعضاء للتواصل فيما بينهم من أجل تبادل الخبرات والمعارف حول كل ما يتعلق بأساليب الاتصال الحكومى الحديثة والمتطورة.


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