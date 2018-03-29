السيطرة على حريق داخل شقة سكنية فى الهرم دون إصابات







كتب عبد الرحمن سيد

نجح رجال الحماية المدنية بالجيزة، فى السيطرة على حريق داخل شقة سكنية فى الهرم، حيث انتقلت سيارات الإطفاء وتمت السيطرة على النيران المشتعلة بالمكان دون وقوع إصابات.

تلقت غرفة عمليات نجدة الجيزة بلاغا بنشوب حريق فى داخل شقة سكنية فى الهرم، وتم الدفع بـ3 سيارات إطفاء، وتم فرض كردون أمنى ومحاصرة النيران ومنع خطر الامتداد لباقى المجاورات وتمت عملية إخماد الحريق.