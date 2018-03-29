السيطرة على حريق اندلع فى قطار قديم بمخزن بالمنيا دون وقوع خسائر







المنيا- حسن عبد الغفار

تمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على حريق نشب فى قطار بضائع قديم متوقف فى المخزن بالمنيا، دون وقوع خسائر فى الأرواح.

تلقى اللواء ممدوح عبد المنصف، مدير أمن المنيا، إخطارا من مأمور قسم شرطة السكة الحديد عن نشوب حريق بقطار قديم بمخزن فى المنيا، انتقلت قوات الحماية بالمنيا وتمكنت من السيطرة على الحريق دون وقوع خسائر فى الأرواح أو تعطل حركة القطارات، وتبين أن النيران اشتعلت فى مجموعة من "البوص" القديم وبسبب الرياح تطايرت النيران على القطار مما أدى إلى اشتعال النيران به، وتحرر عن الواقعة المحضر اللازم وجارى الحضر على النيابة.