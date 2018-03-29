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السيسي 1870 وموسي 41 صوتا فى لجنة "منيل موسي" ببنى سويف

الخميس، 29 مارس 2018 12:25 ص
السيسي 1870 وموسي 41 صوتا فى لجنة "منيل موسي" ببنى سويف فرز





بنى سويف أيمن لطفى
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أظهرت نتائج فرز الأصوات فى انتخابات رئاسة الجمهورية، بلجان قرية  منيل موسى بمركزببا  جنوب بنى سويف حصول عبدالفتاح السيسي على 1870، وموسي مصطفى 41 صوتا ، و  بلغ  اجمالى من لهم حق التصويت 3536 ، و عدد الناخبين الذين أدلوا باصواتهم  1992صوتا ، منها 81صوتا باطلا .

يذكر أن انتخابات رئاسة الجمهورية بدأت أول أمس الإثنين، على أن ينتهى الاستحقاق الديمقراطى اليوم الأربعاء، حيث شهدت إقبالا كثيفا من جانب المواطنين خلال أول وثانى أيام التصويت، وامتدت طوابير الناخبين أمام اللجان لمسافات طويلة وسط فرحة وسعادة من المواطنين، وتحول الماراثون الانتخابى إلى كرنفال احتفالى.
 
ويبلغ عدد الناخبين فى محافظة بني سويف مليون و741 و507 مواطنا يصوتون فى 514 لجنة فرعية تشرف عليها 9 لجان عامة و 482 مركزا انتخابيا.
 
ويبلغ عدد من لهم حق التصويت بجميع أرجاء الجمهورية 59 مليونا و78 ألفًا و138 ناخبا يصوتون فى 13 ألفا و706 لجان فرعية تمثلها 367 لجنة عامة، بإشراف 18 ألف قاض تقريبا يعاونهم 110 آلاف موظف
 
 
 

 


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