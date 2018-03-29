السيسي 1870 وموسي 41 صوتا فى لجنة "منيل موسي" ببنى سويف







بنى سويف أيمن لطفى

أظهرت نتائج فرز الأصوات فى انتخابات رئاسة الجمهورية، بلجان قرية منيل موسى بمركزببا جنوب بنى سويف حصول عبدالفتاح السيسي على 1870، وموسي مصطفى 41 صوتا ، و بلغ اجمالى من لهم حق التصويت 3536 ، و عدد الناخبين الذين أدلوا باصواتهم 1992صوتا ، منها 81صوتا باطلا .

يذكر أن انتخابات رئاسة الجمهورية بدأت أول أمس الإثنين، على أن ينتهى الاستحقاق الديمقراطى اليوم الأربعاء، حيث شهدت إقبالا كثيفا من جانب المواطنين خلال أول وثانى أيام التصويت، وامتدت طوابير الناخبين أمام اللجان لمسافات طويلة وسط فرحة وسعادة من المواطنين، وتحول الماراثون الانتخابى إلى كرنفال احتفالى.