السيسى 91 الف 445 صوتا وموسى 1498 بعد فرز 59 لجنة بمركز تلا فى المنوفية







المنوفية _ محمد فتحى ومحمود شاكر

أظهرت المؤشرات الاولية غير النهائية فى الانتخابات الرئاسية بمحافظة المنوفية، بعد فرز 59 لجنة بمركز ومدينة تلا بمحافظة المنوفية، عن إجمالى عدد الاصوات 96 الف 445 صوتا حصل خلالها المرشح عبد الفتاح السيسى على عدد أصوات 91 ألف 408 صوتا ،والمرشح موسى مصطفى موسى حصل على عدد أصوات 1498صوتا،والاصوات الباطلة 3340صوتا باطل .

يذكر أن انتخابات رئاسة الجمهورية بدأت أول أمس الإثنين، على أن ينتهى الاستحقاق الديمقراطى اليوم الأربعاء، حيث شهدت إقبالا كثيفا من جانب المواطنين خلال أول وثانى أيام التصويت، وامتدت طوابير الناخبين أمام اللجان لمسافات طويلة وسط فرحة وسعادة من المواطنين، وتحول الماراثون الانتخابى إلى كرنفال احتفالى.

ويبلغ عدد من لهم حق التصويت بجميع أرجاء الجمهورية 59 مليونا و78 ألفًا و138 ناخبا يصوتون فى 13 ألفا و706 لجان فرعية تمثلها 367 لجنة عامة، بإشراف 18 ألف قاض تقريبا يعاونهم 110 آلاف موظف.