السيسى يحصل على 64437 صوتا مقابل 2517 لموسى بقسم الزهور ببورسعيد







بورسعيد - محمد عزام

أعلنت اللجنة المشرفة علي قسم الزهور بمحافظة بورسعيد ، منذ قليل ، عن نتائج عملية فرز الأصوات حيث أسفرت النتائج عن أن عدد الناخبين بها ١٦٥٣٩٣ حضر منهم ٨٠١٨٧ بعدد أصوات باطلة ١٣٢٣٣، عن حصول المرشح عبد الفتاح السيسى على 64437 صوت، بينما حصل المرشح موسى مصطفى موسى على 2517 صوتا فقط .

يذكر أن انتخابات رئاسة الجمهورية بدأت الإثنين 26 مارس حتى مساء أمس الأربعاء، حيث شهدت إقبالا كثيفا مع فتح اللجان، وامتدت طوابير الناخبين لمسافات طويلة وسط فرحة وسعادة من المواطنين، وتحول الماراثون الانتخابى إلى كرنفال احتفالى.

ويبلغ عدد من لهم حق التصويت بجميع أرجاء الجمهورية 59 مليونا و78 ألفًا و138 ناخبا يصوتون فى 13 ألفا و706 لجان فرعية تمثلها 367 لجنة عامة، بإشراف 18 ألف قاض يعاونهم 110 آلاف موظف.